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Нужно сохранять единство в поддержке Украины, — Боррель

6 ноября 2023 16:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Нужно сохранять единство в поддержке Украины, — Боррель
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Евросоюз должен сохранять единство в поддержке Украины, поэтому единственным решением является продолжение оказания помощи стране, столкнувшейся с агрессией РФ. Потому что ставка в этой борьбе — ключевые европейские ценности.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель во время выступления перед послами в Брюсселе, пишет Укринформ.

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"Если Украина проиграет - мы проигрываем. Нам нужно сохранять наше единодушие и единство в поддержке Украины. Мы - первые, кто оказывает помощь для Украины, именно мы, больше чем США, вы знаете цифры", — отметил Боррель.

Высокий представитель ЕС отметил, что ставкой в борьбе Украины ключевые европейские ценности.

По его словам, то, что неприемлемо для украинцев в измерении человеческих потерь, очень приемлемо для россиян в краткосрочной перспективе.

"Российские потери очень важны, но Россия может пополнять силы. Она готова принести в жертву даже больше людей… К Путину Сталин был убежден, что количество само по себе является источником качества, когда человеческая жизнь не имеет значения и не ценится", — добавил Боррель.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что если ЕС перестанет помогать Украине, она капитулирует. По мнению дипломата, украинцы не могут самостоятельно оградиться от агрессии России.

  

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