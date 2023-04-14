Нужно глянуть правде в глаза: МИД Украины отреагировал на скандальное заявление Орбана

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко. Фото: Facebook/Олег Николенко

Министерство иностранных дел Украины выразило свое недовольство заявлением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о "финансово несуществующей" Украине.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

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Спикер МИД Олег Николенко отметил, что поддержка Украины не является благотворительностью, а является инвестицией в безопасность всей Европы. Венгерское руководство, по словам Николенко, не должно высказываться о финансовых вопросах других стран, особенно учитывая тот факт, что Венгрия сама получает немалые средства от ЕС для поддержания своей экономической стабильности.

Николенко также отметил, что украинцы ценой собственных жизней обеспечивают мирное небо над Будапештом и другими европейскими городами на фоне беспрецедентной российской агрессии. Он призвал Виктора Орбана взглянуть правде в глаза и понять, что поддержка Украины необходима для обеспечения безопасности всей Европы.

Заявление Орбана о финансово несуществующей Украине вызвало возмущение в Украине и получило мгновенную одобрительную реакцию в Москве. Орбан также выразил мнение, что без поддержки партнеров война в Украине сразу закончится. Его заявления вызвали осуждение украинских властей, которые подчеркнули, что поддержка Украины является необходимой для обеспечения мира и стабильности в регионе.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину экономически несуществующей страной. По его словам, война закончится, как только США и Европейский Союз перестанут финансово поддерживать Украину. Такие новые заявления об Украине были сделаны Орбаном в контексте европейской военной и экономической помощи, против которой постоянно выступает Будапешт.

Орбан утверждает, что "по его оценке" война прекратится в момент, когда США и ЕС решат больше не финансировать деятельность украинского правительства.