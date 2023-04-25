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"Снабжение боеприпасов в Украину необходимо ускорить", — Боррель

25 апреля 2023 05:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
"Снабжение боеприпасов в Украину необходимо ускорить", — Боррель
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что поток боеприпасов в Украину должен увеличиться в ближайшие дни. Соответствующее заявление было сделано после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

Об этом сообщает CNN.

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Подробности

"Было предоставлено более тысячи ракет. Количество боеприпасов растет, и в ближайшие дни должно расти быстрее", — отметил Боррель.

По его словам, сейчас ЕС предоставил около 14 млрд долларов военной поддержки, и продолжает выполнять свое обещание по 1 млн боеприпасов.

Сейчас завершается подготовка второго транша в размере 1 млрд. долларов на закупку боеприпасов в странах ЕС.

"Были некоторые разногласия, но работа продолжается. Мы не ждем завершения юридического документа, чтобы начать работать", — заверил Боррель.

Он уверен, что война должна закончиться справедливым миром, однако к тому времени ЕС продолжит поддерживать оборону Украины. Также Евросоюз обращается в другие страны с целью усилить эффект международных санкций против России.

Напомним, что Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал стороны в Судане к прекращению огня. Указал на защиту мирных жителей.

Также мы сообщали, что Боррель заявил, что европейские военно-морские силы должны патрулировать Тайваньский пролив. Он подчеркнул, что Тайвань имеет решающее значение для Европы.

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения России ЕС активно помогает Украине. Уже более 16 тысяч украинских военных прошли обучение в рамках тренировочной миссии ЕС.

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