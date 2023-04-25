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"Постачання боєприпасів в Україну необхідно пришвидшити", — Боррель

25 квітня 2023 05:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
"Постачання боєприпасів в Україну необхідно пришвидшити", — Боррель
Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель під час пресконференції. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що потік боєприпасів в Україну повинен збільшитися найближчими днями. Відповідна заява була зроблена після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

Про це повідомляє CNN.

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"Було надано більше тисячі ракет. Кількість боєприпасів зростає, і найближчими днями має зростати швидше", — зазначив Боррель.

За його словами, наразі ЄС надав близько 14 млрд доларів військової підтримки, і продовжує виконувати свою обіцянку щодо 1 млн боєприпасів.

Зараз завершується підготовка другого траншу в розмірі 1 млрд доларів на закупівлю боєприпасів в країнах ЄС.

"Були деякі розбіжності, але робота триває. Ми не чекаємо завершення юридичного документа, щоб почати працювати", — запевнив Боррель.

Він переконаний, що війна має закінчитися справедливим миром, проте до того часу ЄС продовжить підтримувати оборону України. Також Євросоюз звертається до інших країн з метою посилити ефект міжнародних санкцій проти Росії. 

Нагадаємо, що Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав сторони у Судані до припинення вогню. Наголосив на захисті мирних жителів.

Також ми повідомляли, що Боррель заявив, що європейські військово-морські сили повинні патрулювати Тайванську протоку. Він наголосив, що Тайвань має вирішальне значення для Європи. 

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії ЄС активно допомагає Україні. Вже понад 16 тисяч українських військових пройшли навчання в межах тренувальної місії ЄС.

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