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В Москве почти наполовину сокращают количество избирательных участков: зачем это Кремлю

5 апреля 2023 09:22
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Избирательный участок в Москве
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российская Центральная избирательная комиссия объявила о сокращении количества избирательных участков. По информации СМИ, это нужно Кремлю для того, чтобы все больше россиян перешло к электронному голосованию, где манипулировать результатом гораздо проще.

Об этом пишет российское оппозиционное издание "Медуза".

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Сокращение избирательных участков в россии

Центральная избирательная комиссия российской федерации решила сократить количество избирательных участков на всей территории страны.

В частности, в Москве сокращение участков составит 40%.

В российском ЦИК подчеркнули, что это нужно для "ужесточения общественного контроля избирательного процесса" и "сокращения расходов на его организацию".

Также чиновники Центризбиркома подчеркнули, что партиям, участвующим в выборах, будет проще контролировать ситуацию на меньшем количестве участков.

Истинная причина сокращения

Источники издания в путинской партии власти "Единая россия" рассказали журналистам "Медузы" отметили, что на самом деле сокращение количества участков имеет целью приучить электорат к электронному голосованию.

Такой шаг нужен российским властям для манипуляции голосами, что в формате электронного голосования сделать гораздо проще.

Напомним, в марте издание "Медуза" писало о том, что сотрудники политического блока администрации президента россии владимира путина сформулировали предварительные "идеологические наставления" президентской кампании 2024 года. Предвыборная кампания будет построена вокруг "идеологии консерватизма".

Фото из российских СМИ

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