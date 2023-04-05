В Москве почти наполовину сокращают количество избирательных участков: зачем это Кремлю
Российская Центральная избирательная комиссия объявила о сокращении количества избирательных участков. По информации СМИ, это нужно Кремлю для того, чтобы все больше россиян перешло к электронному голосованию, где манипулировать результатом гораздо проще.
Об этом пишет российское оппозиционное издание "Медуза".
Сокращение избирательных участков в россии
Центральная избирательная комиссия российской федерации решила сократить количество избирательных участков на всей территории страны.
В частности, в Москве сокращение участков составит 40%.
В российском ЦИК подчеркнули, что это нужно для "ужесточения общественного контроля избирательного процесса" и "сокращения расходов на его организацию".
Также чиновники Центризбиркома подчеркнули, что партиям, участвующим в выборах, будет проще контролировать ситуацию на меньшем количестве участков.
Истинная причина сокращения
Источники издания в путинской партии власти "Единая россия" рассказали журналистам "Медузы" отметили, что на самом деле сокращение количества участков имеет целью приучить электорат к электронному голосованию.
Такой шаг нужен российским властям для манипуляции голосами, что в формате электронного голосования сделать гораздо проще.
Напомним, в марте издание "Медуза" писало о том, что сотрудники политического блока администрации президента россии владимира путина сформулировали предварительные "идеологические наставления" президентской кампании 2024 года. Предвыборная кампания будет построена вокруг "идеологии консерватизма".
Фото из российских СМИ