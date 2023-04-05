В Москві майже наполовину скорочують кількість виборчих дільниць: навіщо це Кремлю

Виборча дільниця у Москві

Російська Центральна виборча комісія оголосила про скорочення кількості виборчих дільниць. За інформацією ЗМІ, це потрібно Кремлю для того, аби усе більше росіян перейшло до електронного голосування, де маніпулювати результатом значно простіше.

Про це пише російське опозиційне видання "Медуза".

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Центральна виборча комісія російської федерації вирішила скоротити кількість виборчих дільниць на усій території країни.

Зокрема, у Москві скорочення дільниць сягне 40%.

У російському ЦВК наголосили, що це потрібно для "посилення громадського контролю виборчого процесу" та "скорочення витрат на його організацію".

Також чиновники Центрвиборчкому рф наголосили, що партіям, які беруть участь у виборах, буде простіше контролювати ситуацію на меншій кількості дільниць.

Справжня причина скорочення

Джерела видання у путінській партії влади "Єдина росія" розповіли журналістам "Медузи" зазначили, що насправді скорочення кількості дільниць має на меті “привчити” електорат до електронного голосування.

Такий крок потрібен російській владі для маніпуляції голосами, що у форматі електронного голосування зробити значно простіше.

Нагадаємо, у березні видання “Медуза” писала про те, що співробітники політичного блоку адміністрації президента росії володимира путіна сформулювали попередні "ідеологічні настанови" президентської кампанії 2024 року. Передвиборчу кампанію буде побудовано навколо "ідеології консерватизму".

Фото з російських ЗМІ