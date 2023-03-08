”​Иначе прольется американская кровь”: Белый дом объяснил, почему США должны поддерживать Украину

Джон Кирби назвал три причины для американцев поддерживать Украину

Соединенные Штаты в своей поддержке Украины в войне против россии преследуют не только украинские, но и собственные интересы. Потому что после победы в Украине пути не остановится, что приведет, наконец, и к прямому участию в войне американских войск.

Об этом заявил во время брифинга в Белом доме координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, пишет "Голос Америки".

Борьба за независимость

Комментируя просьбу прессы объяснить американским избирателям необходимость для США поддерживать Украину в войне против россии, Кирби назвал целых три причины для такого шага.

Во-первых, советник Байдена напомнил, что Украина ведет войну за независимость.

"Если какая-то нация на планете понимает суть этого, то это именно Соединенные Штаты Америки, потому что нам пришлось бороться за свою независимость, по крайней мере, дважды", — отметил Кирби.

Воздействие на мировую экономику

Джон Кирби также напомнил, что вторжение россии на территорию Украины, которая якобы так далеко не влияет на США, ударило по всей мировой экономике.

"Я бы попросил вспомнить лето и высокие цены на газ… посмотреть вообще на экономический эффект (действий россии. — Ред.), на (вызванную войной) продовольственную незащищенность глобального юга и стран среднего достатка, дефицит продуктов питания, энергетическую незащищенность", — напомнил американцам советник Джо Байден.

Американская кровь

Кроме того, заверил Кирби, на Украине российский диктатор владимир путин не остановится.

"Какова будет его следующая цель? И сколько еще денег и крови, в том числе американской крови, это повлечет за собой?", — подчеркнул советник Джо Байдена.

Напомним, CNN пишет, что кандидат в президенты США от Республиканской партии, кто бы им ни стал, займет позицию по уменьшению помощи Украине. Одним из аргументов будет то, что Джо Байден больше заботится об украинцах, чем об американцах.

Фото: Facebook-страница Кирби