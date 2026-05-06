Посвідчення водія можуть видавати з 15 років: в Раді готують реформу

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15200 про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" щодо імплементації законодавства. Ним мають намір внести важливі зміни до законодавства у сфері дорожнього руху. Іцініатором є Кабінет міністрів.

Головна мета законопроєкту — виконання міжнародних зобов’язань України, зокрема в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також підвищення безпеки на дорогах.

Кабмін може отримати нові повноваження. Зокрема:

затверджувати зразки водійських посвідчень і реєстраційних документів;

визначати правила для електронних документів (водійські права, техпаспорт);

встановлювати вимоги до захисту персональних даних;

передавати частину послуг органам місцевого самоврядування.

Вперше на законодавчому рівні детально пропишуть електронне посвідчення водія, електронне свідоцтво про реєстрацію авто та правила їх перевірки та використання.

Посвідчення водія, видане особі вперше, буде дійсне протягом двох років з дня його видачі.

Які категорії водійських посвідчень будуть в Україні

Згідно з проєктом, базовою категорією стане AM, яка охоплює найпростіші транспортні засоби — мопеди та легкі квадроцикли. До мопедів відносяться дво- або триколісні транспортні засоби зі швидкістю до 45 км/год, об’ємом двигуна до 50 кубічних сантиметрів або електродвигуном потужністю до 4 кВт. Аналогічні обмеження застосовуються і до легких квадроциклів, але додатково враховується їхня маса — вона не повинна перевищувати 350 кілограмів. Водночас транспорт із максимальною швидкістю до 25 км/год не підпадає під цю категорію.

Наступний рівень — категорія A1, яка охоплює легкі мотоцикли з об’ємом двигуна до 125 кубічних сантиметрів і потужністю до 11 кВт. Також сюди входять триколісні транспортні засоби потужністю до 15 кВт. Ця категорія є перехідною між мопедами та більш потужними мотоциклами.

Категорія A2 передбачає право керування мотоциклами середнього класу. Вона встановлює обмеження потужності до 35 кВт і співвідношення потужності до маси не більше 0,2 кВт на кілограм. Окремо підкреслюється, що такі мотоцикли не повинні бути переобладнані з більш потужних моделей, що є важливим елементом безпеки.

Найвища категорія для мотоциклів — A — дозволяє керувати транспортними засобами без обмеження потужності. До неї також входять триколісні транспортні засоби з потужністю понад 15 кВт. Таким чином, система будується за принципом поступового переходу від менш потужного транспорту до більш складного.

Окремо визначено категорію B1, яка стосується квадроциклів. Йдеться про чотириколісні транспортні засоби з обмеженою масою (до приблизно 400–550 кг залежно від типу) і потужністю до 15 кВт. Водночас легкі квадроцикли, які відповідають критеріям категорії AM, до цієї групи не входять.

Найпоширеніша категорія B охоплює легкові автомобілі масою до 3,5 тонни, розраховані на перевезення до восьми пасажирів, не враховуючи водія. Законопроєкт уточнює можливість використання причепів: допускається як легкий причеп до 750 кг, так і важчий, якщо загальна маса автопоїзда не перевищує 3,5 тонни.

Для складніших комбінацій передбачена категорія BE, яка дозволяє керувати автомобілем категорії B із причепом або напівпричепом масою до 3,5 тонни.

У сфері вантажного транспорту вводиться чіткий поділ. Категорія C1 охоплює транспортні засоби масою від 3,5 до 7,5 тонни, тоді як категорія C — це вже всі вантажівки понад 3,5 тонни без верхнього обмеження. В обох випадках допускається використання причепа масою до 750 кг. Для більш складних составів передбачені категорії C1E та CE, які дозволяють використовувати причепи більшої маси з відповідними обмеженнями загальної ваги автопоїзда.

Пасажирські перевезення також чітко структуровані. Категорія D1 стосується автобусів, розрахованих на перевезення від 9 до 16 пасажирів і довжиною до 8 метрів.

Категорія D охоплює більші автобуси без обмеження кількості місць. Для обох категорій передбачені варіанти з причепами — D1E та DE.

Окремо визначено категорії для міського електротранспорту: Tm — для трамваїв і Tb — для тролейбусів.

З якого віку можна отримати водійські права

У документі зазначається, що керувати транспортними засобами може лише особа, яка має чинне право відповідної категорії, і це право не припинене та не зупинене.

Найнижчий віковий поріг встановлюється для категорії AM, яка охоплює мопеди та легкі квадроцикли. Отримати право керування такими транспортними засобами можна з 15 років. Це найпростіший рівень допуску, який фактично відкриває доступ до найменш потужного транспорту.

Наступний рівень охоплює категорії A1 та B1, які включають легкі мотоцикли та квадроцикли середнього класу. Для них встановлюється мінімальний вік 16 років. Таким чином, система передбачає поступовий перехід від мопедів до більш потужної техніки.

Категорії A2, B, BE, C1 та C1E передбачають мінімальний вік 18 років. Це вже повноцінний рівень доступу до керування легковими автомобілями, частиною мотоциклів середнього класу та вантажними транспортними засобами малої та середньої маси.

Водночас для категорій B і BE передбачено виняток: право може бути надане з 17 років, якщо водій керує транспортним засобом у супроводі досвідченої особи, яка має щонайменше дворічний стаж керування відповідною категорією.

Для категорії A (мотоцикли) встановлюється більш жорсткий підхід. Право на керування мотоциклами надається з 20 років лише за умови, що особа має щонайменше дворічний досвід керування транспортними засобами категорії A2. Водночас ця вимога не застосовується, якщо особі виповнилося 24 роки.

Окремо визначено, що керування трициклами категорії A можливе з 21 року.

Для вантажного та пасажирського транспорту встановлюються ще вищі вікові межі. Категорії C та CE можуть бути отримані з 21 року. Водночас допускається отримання права з 18 років за умови проходження професійного навчання за спеціальністю водія відповідної категорії.

Аналогічний підхід застосовується до категорій D1, D1E, а також трамваїв і тролейбусів.

Найвищий віковий поріг встановлено для категорій D і DE, які охоплюють великі автобуси та їхні комбінації з причепами. Отримати право керування такими транспортними засобами можна з 24 років. Водночас допускається зниження віку до 21 року за умови наявності професійної освіти водія.

Окремо визначено, що право керування колісними тракторами, самохідною технікою та іншими механізмами, які використовуються на дорогах загального користування, надається з 18 років.

Законопроєкт також встановлює систему "підтвердження прав", коли посвідчення водія однієї категорії автоматично дає право керувати транспортними засобами інших, нижчих категорій. Наприклад, посвідчення категорії B підтверджує право на керування транспортом категорії AM, а посвідчення категорій A, B, C і D також поширюється на відповідні нижчі підкатегорії, такі як A1, A2, B1, C1 і D1.

Окремо передбачено взаємне розширення прав для складних транспортних комбінацій. Зокрема, посвідчення категорій CE, C1E, DE та D1E підтверджують право керування транспортними засобами категорії BE, а також у певних випадках поширюються на інші комбінації, якщо водій уже має базову категорію D або D1.

За яким умов припиняється дія посвідчення водія

Згідно з документом, дія посвідчення водія припиняється у випадках, коли встановлено, що документ був виданий на підставі підроблених, недійсних або фіктивних даних, або якщо під час складання іспитів були порушені встановлені правила. Також припинення застосовується у випадку позбавлення права керування для водіїв, які отримали посвідчення вперше, відповідно до вимог законодавства.

Окремо визначається ситуація з тимчасовим зупиненням права на керування транспортними засобами. Воно застосовується у разі позбавлення права керування на певний строк, тимчасових обмежень за рішенням суду, а також у випадках виявлення медичних протипоказань або непроходження обов’язкових медичних оглядів. У таких ситуаціях водій тимчасово втрачає можливість керувати транспортом до усунення підстав обмеження.

Посвідчення водія визнається недійсним у низці окремих випадків. Серед них — закінчення строку дії документа, його втрата, викрадення або знищення, обмін на новий документ, а також невиконання обов’язку здати посвідчення після рішення суду про позбавлення права керування.

Недійсним також вважається посвідчення у разі видачі водійського документа іноземної держави або якщо особа протягом визначеного строку не отримала виготовлений документ або посвідчення, видане вперше.

Усі рішення щодо припинення, зупинення або недійсності посвідчення водія вносяться до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, який ведеться Міністерство внутрішніх справ України. Після цього особа отримує офіційне повідомлення із зазначенням підстав, строків та порядку оскарження рішення. У разі необхідності поліцейські мають право вилучати недійсні або зупинені посвідчення та передавати їх до відповідних органів.

Відновлення права на керування транспортом

Окремо законопроєкт вводить процедуру відновлення права на керування транспортними засобами. У випадку завершення строку позбавлення права керування воно відновлюється після складання теоретичного та практичного іспитів і проходження медичного огляду.

Якщо обмеження було тимчасовим або пов’язане з медичними показаннями, відновлення може відбуватися без повторного складання іспитів — достатньо підтвердження відсутності протипоказань.

У випадках, коли судове рішення про позбавлення або обмеження права керування скасовано, право водія відновлюється автоматично після набрання законної сили відповідного рішення. Аналогічний підхід застосовується і до обмежень, накладених державним виконавцем.

Також встановлюється правило, що якщо підстави для відновлення права виникли більш ніж через рік, водій зобов’язаний повторно скласти іспити та пройти медичний огляд.

Новина доповнюється