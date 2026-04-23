Зеленський замінив керівників СБУ в кількох регіонах: укази

Президент України Володимир Зеленський зробив кадрові перестановки в кількох управліннях Служби безпеки України. Йдеться про Харківську, Херсонську та Київську області, а також Київ. Вже підписано відповідні укази.

Зокрема, Артема Борисевича звільнено з посади очільника СБУ в Херсонській області, натомість його призначено главою СБУ в столиці та Київській області.

Також звільнено Артема Бондаренка, який очолював спецслужбу в Києві та Київській області, і Олександра Куця, який був керівником харківського управління СБУ.

