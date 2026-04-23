Україна
Зеленський замінив керівників СБУ в кількох регіонах: укази

Дата публикации 23 апреля 2026 11:26
Президент України Володимир Зеленський зробив кадрові перестановки в кількох управліннях Служби безпеки України. Йдеться про Харківську, Херсонську та Київську області, а також Київ. Вже підписано відповідні укази.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Офісу президента.

Зокрема, Артема Борисевича звільнено з посади очільника СБУ в Херсонській області, натомість його призначено главою СБУ в столиці та Київській області.

Указ про звільнення Борисевича. Фото: скриншот
Указ про призначення Борисевича. Фото: скриншот

Також звільнено Артема Бондаренка, який очолював спецслужбу в Києві та Київській області, і Олександра Куця, який був керівником харківського управління СБУ.

Указ про звільнення Бондаренка. Фото: скриншот
Указ про звільнення Куця. Фото: скриншот

Новина доповнюється

Читайте также:
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Иванна Чайка
