Посольство РФ отреагировало на признание Сенатом Франции Голодомора в Украине

Скульптура девочки с колосьями в руках "Горькая память детства" во время мероприятий по случаю Дня памяти жертв Голодомора на территории Национального музея "Мемориал памяти жертв голодоморов" в Киеве. Фото: УНИАН / Корпусенко Борис

Посольство России во Франции прокомментировало принятие французскими парламентариями резолюции "о признании геноцида украинцев в 1932-1933 гг." По словам российских послов, Франция таким образом якобы потакает "ультранационалистической и неонацистской политике".

Соответствующее заявление посольство обнародовало в Telegram.

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Что произошло

"В связи с принятием 17 мая 2023 г. Сенатом Франции резолюции "о признании геноцида украинцев в 1932-1933 гг." с глубоким сожалением и возмущением приходится констатировать, что верхняя палата французского парламента следовала плохому примеру Национального собрания в попытках переписать историю и использовать события прошлого в мерзких политических целях в контексте гибридной войны, ведущейся Западом против России. В этом случае речь идет о необоснованном обвинении нашей страны в "истреблении голодом" нескольких миллионов украинцев", — говорится в сообщении.

В посольстве РФ отметили, что якобы голод затронул не только территорию Украины, но и "другие сельскохозяйственные районы СССР" — Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземного региона, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал и "унес жизни миллионов советских граждан".

В посольстве добавили, что таким образом политические спекуляции на тему "голодомора" в пользу Украины якобы "потакают ее ультранационалистической и неонацистской политике".

Напомним, что по состоянию на сегодняшний день уже 23 страны признали Голодомор геноцидом украинцев. При этом МИД Украины заявил, что будет в дальнейшем упорно работать, чтобы страны официально признавали Голодомор актом геноцида.