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Посольство РФ відреагувало на визнання Сенатом Франції Голодомору в Україні

19 травня 2023 02:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Посольство РФ відреагувало на визнання Сенатом Франції Голодомору в Україні
Скульптура дівчинки з колосками в руках "Гірка пам'ять дитинства" під час заходів з нагоди Дня пам'яті жертв Голодомору на території Національного музею "Меморіал пам'яті жертв голодоморів" в Києві. Фото: УНІАН / Корпусенко Борис
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Посольство Росії у Франції прокоментувало ухвалення французькими парламентаріями резолюції "про визнання геноциду українців у 1932-1933 рр.". За словами російських послів, Франція таким чином нібито потурає "ультранаціоналістичній та неонацистській політиці".

Відповідну заяву посольство оприлюднило в Telegram.

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Що сталося

"У зв'язку з ухваленням 17 травня 2023 р. Сенатом Франції резолюції "про визнання геноциду українців у 1932-1933 рр." з глибоким жалем і обуренням доводиться констатувати, що верхня палата французького парламенту наслідувала поганий приклад Національних зборів у спробах переписати історію і використовувати події минулого в гидких політичних цілях у контексті гібридної війни, що ведеться Заходом проти Росії. У цьому випадку йдеться про необґрунтоване звинувачення нашої країни у "винищенні голодом" кількох мільйонів українців", — йдеться в повідомлені.

У посольстві РФ зазначили, що нібито голод торкнувся не лише території України, а й "інших сільськогосподарських районів СРСР" — Північний Кавказ, Нижнє та Середнє Поволжя, значну частину Центрально-Чорноземного регіону, Казахстан, Західний Сибір, Південний Урал та "забрав життя мільйонів радянських громадян".

У посольстві додали, що таким чином політичні спекуляції на тему "голодомору" на користь України нібито "потурають її ультранаціоналістичній та неонацистській політиці".

Нагадаємо, що станом на сьогодні уже 23 країни визнало Голодомор геноцидом українців. При цьому, МЗС України заяви, що буде надалі наполегливо працювати, щоб країни офіційно визнавали Голодомор актом геноциду.

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