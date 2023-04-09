Посол Швеции в Украине Тиберг презентовал собственноручно сделанную писанку: что получилось

Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг. Фото: Андрей Новиков/hromadske

Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг похвастался в соцсетях первой писанкой, расписанной на Пасху. По западному обряду праздник отмечают сегодня, 9 апреля.

Фото собственноручно расписанного пасхального яйца Тобиас Тиберг опубликовал в Twitter.

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Что получилось

Посол Швеции опубликовал фотографию писанки в традиционных орнаментах и с трезубцами. Яйцо расписал красной, желтой, зеленой и белой красками.

"Это моя первая собственноручно сделана украинская писанка, покрытая трезубцами и языческими добрыми пожеланиями Победы", — написал Тобиас Тиберг.

My first self-made Ukrainian #Easter Egg, full of Тризуби and pagan good wishes for #Victory! pic.twitter.com/mQHWYsqDSL — Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) April 8, 2023

Напомним, что ни для кого не секрет, что главными атрибутами Пасхи являются писанки и пасхальные яйца, которые не только украшают дом, но и выставляются на стол как одно из основных блюд этого праздника. А для того чтобы яйца во время варки не потрескались и легко очистились, нужно знать несколько нюансов.

Также раньше мы писали, что приготовление пасхи на Пасху — это настоящий ритуал, который требует много времени, ведь нужно сделать правильную опару из дрожжей и дать достаточно времени тесту, чтобы он хорошо подошел.