Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Посол Швеции в Украине Тиберг презентовал собственноручно сделанную писанку: что получилось arrow

Посол Швеции в Украине Тиберг презентовал собственноручно сделанную писанку: что получилось

9 апреля 2023 01:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг. Фото: Андрей Новиков/hromadske
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг похвастался в соцсетях первой писанкой, расписанной на Пасху. По западному обряду праздник отмечают сегодня, 9 апреля.

Фото собственноручно расписанного пасхального яйца Тобиас Тиберг опубликовал в Twitter.

Читайте также:

Что получилось

Посол Швеции опубликовал фотографию писанки в традиционных орнаментах и с трезубцами. Яйцо расписал красной, желтой, зеленой и белой красками.

"Это моя первая собственноручно сделана украинская писанка, покрытая трезубцами и языческими добрыми пожеланиями Победы", — написал Тобиас Тиберг.

Напомним, что ни для кого не секрет, что главными атрибутами Пасхи являются писанки и пасхальные яйца, которые не только украшают дом, но и выставляются на стол как одно из основных блюд этого праздника. А для того чтобы яйца во время варки не потрескались и легко очистились, нужно знать несколько нюансов.

Также раньше мы писали, что приготовление пасхи на Пасху — это настоящий ритуал, который требует много времени, ведь нужно сделать правильную опару из дрожжей и дать достаточно времени тесту, чтобы он хорошо подошел.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB