Посол Швеції в Україні Тиберг презентував власноруч зроблену писанку: що вийшло

Посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг. Фото: Андрій Новиков/hromadske

Посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг похвалився у соцмережах першою писанкою, розписаною до Великодня. За західним обрядом свято відзначатимуть, сьогодні, 9 квітня.

Фото власноруч розписаної крашанки Тобіас Тиберг опублікував у Twitter.

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Посол Швеції опублікував фотографію писанки у традиційних орнаментах та з тризубами. Яйце розписав червоною, жовтою, зеленою та білою фарбами.

"Це моя перша власноруч зроблена українська писанка, вкрита тризубами та язичницькими добрими побажаннями Перемоги", — написав Тобіас Тиберг.

My first self-made Ukrainian #Easter Egg, full of Тризуби and pagan good wishes for #Victory! pic.twitter.com/mQHWYsqDSL — Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) April 8, 2023

Нагадаємо, що ні для кого не секрет, що головними атрибутами Великодня є писанки та крашанки, які не тільки прикрашають дім, а й виставляються на стіл як одна з основних страв цього свята. А для того, щоб яйця під час варіння не потріскалися та легко очистилися, потрібно знати декілька нюансів.

Також раніше ми писали, що приготування паски на Великдень — це справжній ритуал, який потребує багато часу, адже треба зробити правильну опару з дріжджів й дати достатньо часу тісту, щоб воно добре підійшло.