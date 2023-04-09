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Посол Швеції в Україні Тиберг презентував власноруч зроблену писанку: що вийшло

9 квітня 2023 01:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг. Фото: Андрій Новиков/hromadske
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг похвалився у соцмережах першою писанкою, розписаною до Великодня. За західним обрядом свято відзначатимуть, сьогодні, 9 квітня. 

Фото власноруч розписаної крашанки Тобіас Тиберг опублікував у Twitter.

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Що вийшло 

Посол Швеції опублікував фотографію писанки у традиційних орнаментах та з тризубами. Яйце розписав червоною, жовтою, зеленою та білою фарбами. 

"Це моя перша власноруч зроблена українська писанка, вкрита тризубами та язичницькими добрими побажаннями Перемоги", — написав Тобіас Тиберг.   

Нагадаємо, що ні для кого не секрет, що головними атрибутами Великодня є писанки та крашанки, які не тільки прикрашають дім, а й виставляються на стіл як одна з основних страв цього свята. А для того, щоб яйця під час варіння не потріскалися та легко очистилися, потрібно знати декілька нюансів.

Також раніше ми писали, що приготування паски на Великдень — це справжній ритуал, який потребує багато часу, адже треба зробити правильну опару з дріжджів й дати достатньо часу тісту, щоб воно добре підійшло.

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