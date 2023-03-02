Посол назвал три поворотных момента в войне в Украине

Посол назвал три поворотных момента войны в Украине: один из них происходит сейчас
В войне россии против Украины уже было три поворотных момента. Один из них происходит сейчас, и это то, что мы действительно можем победить.
Об этом в интервью "24 Каналу" рассказал посол по особым поручениям МИД Украины Александр Щерба.
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Путь к победе
Посол Александр Щерба отметил, что Украина пережила уже три поворотных момента в войне. Один из которых продолжается до сих пор и будет решающим.
"Сейчас, мне кажется, третий момент, когда мы должны показать, что можем не просто побеждать, а именно победить. Мы уже анонсировали, что будет российское наступление, мы его отразим, а потом будет большое украинское контрнаступление", — сказал он.
Он также вспомнил два других поворотных момента в войне, в частности:
- когда Украина показала, что ее не смогут сломать. То есть россия не победит в этой войне. Это было тогда, когда россиян удалось отбросить из Киевской области, Северной и Центральной Украины;
- второй был, когда Украина показала, что способна побеждать. Это был август-сентябрь прошлого года, когда было анонсировано и реализовано украинское наступление.
"Тогда наши партнеры увидели, что украинская армия способна гнать эту дрянь с нашей земли, быть действительно победной", — уточнил посол.
Напомним, ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, готова ли россия к затяжной войне в Украине.