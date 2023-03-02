Посол назвав три поворотних моменти у війні в Україні

Україна демонструє всьому світу, що може перемогти

У війні росії проти України вже було три поворотні моменти. Один з них триває зараз — і це те, що ми справді можемо перемогти.

Про це в інтерв'ю "24 Каналу" розповів посол з особливих доручень МЗС України Олександр Щерба.

Шлях до перемоги

Посол Олександр Щерба зазначив, що Україна пережила вже три поворотні моменти у війні. Один з яких триває й досі і буде вирішальним.

"Зараз, мені здається, третій момент, коли ми маємо показати, що можемо не просто перемагати, а саме перемогти. Ми вже анонсували, що буде російський наступ, ми його відіб'ємо, а потім буде великий український контрнаступ", — сказав він.

Він також пригадав два інші поворотні моменти у війні, зокрема це:

коли Україна показала, що її не зможуть зламати. Тобто росія не переможе у цій війні. Це було тоді, коли росіян вдалося відкинути з Київської області та Північної та Центральної України;

другий був, коли Україна показала, що здатна перемагати. Це був серпень-вересень минулого року, коли було анонсовано та реалізовано український наступ.

"Тоді наші партнери побачили, що українська армія здатна гнати цю погань з нашої землі, бути справді переможною", — уточнив посол.

Нагадаємо, раніше голова української розвідки Кирило Буданов розповів, чи готова росія до затяжної війни в Україні.