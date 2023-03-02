Посол назвав три поворотних моменти у війні в Україні

Посол назвав три поворотні моменти війни в Україні: один з них триває зараз
У війні росії проти України вже було три поворотні моменти. Один з них триває зараз — і це те, що ми справді можемо перемогти.
Про це в інтерв'ю "24 Каналу" розповів посол з особливих доручень МЗС України Олександр Щерба.
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Шлях до перемоги
Посол Олександр Щерба зазначив, що Україна пережила вже три поворотні моменти у війні. Один з яких триває й досі і буде вирішальним.
"Зараз, мені здається, третій момент, коли ми маємо показати, що можемо не просто перемагати, а саме перемогти. Ми вже анонсували, що буде російський наступ, ми його відіб'ємо, а потім буде великий український контрнаступ", — сказав він.
Він також пригадав два інші поворотні моменти у війні, зокрема це:
- коли Україна показала, що її не зможуть зламати. Тобто росія не переможе у цій війні. Це було тоді, коли росіян вдалося відкинути з Київської області та Північної та Центральної України;
- другий був, коли Україна показала, що здатна перемагати. Це був серпень-вересень минулого року, коли було анонсовано та реалізовано український наступ.
"Тоді наші партнери побачили, що українська армія здатна гнати цю погань з нашої землі, бути справді переможною", — уточнив посол.
Нагадаємо, раніше голова української розвідки Кирило Буданов розповів, чи готова росія до затяжної війни в Україні.