Посол Израиля выразил соболезнования Украине из-за трагедии в Умани

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский. Фото: Twitter

Израиль выражает соболезнования украинцам после массированного ракетного удара россиян, из-за которого, в частности, была разрушена многоэтажка в Умани.

Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в своем Twitter.

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Дипломат напомнил, что Умань имеет особое религиозное и культурное значение для евреев по всему миру.

"Мы разделяем боль невинных смертей и стоим вместе с людьми из Украины в этот тяжелый час, после российских ракетных обстрелов, которые привели к гибели мирных жителей, некоторые из них в Умани", — написал он.

Отметим, что каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош га-Шана прибывают тысячи паломников-хасидов со всего мира.

Напомним, в Умани Черкасской области увеличилось количество погибших в результате российского удара по жилому дому. По последним данным, жертвами атаки оккупантов стали 20 человек. Спасательная операция продолжается.

Также мы писали, что в городе объявлен трехдневный траур из-за массированного обстрела. Все праздничные мероприятия отменены на неопределенный срок.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную ракетную атаку россиян. Он пообещал, что Украина не даст ни одному оккупанту избежать ответственности за совершенное.

Военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко выразил мнение, что, вероятнее всего, российские войска в ночь на пятницу, 28 апреля, пытались ударить в Умани по объектам, которые имеют для них стратегическое значение. Однако промахнулись и попали по жилому дому. Это означает, что их ракеты или дефективные, или полученные ими разведданные не совпадают с реальностью.