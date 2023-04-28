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Посол Ізраїлю висловив співчуття Україні через трагедію в Умані

28 квітня 2023 18:37
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Посол Ізраїлю висловив співчуття Україні через трагедію в Умані
Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський. Фото: Twitter
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Ізраїль висловлює співчуття українцям після масованого ракетного удару росіян, через який, зокрема, було зруйновано багатоповерхівку в Умані.

Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський у своєму Twitter. 

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Що написав ізраїльський посол

Дипломат нагадав, що Умань має особливе релігійне та культурне значення для євреїв усього світу.

"Ми розділяємо біль невинних смертей і стоїмо разом із людьми з України у цю важку годину, після російського ракетного обстрілу, який призвів до загибелі мирних жителів, деякі з них в Умані", — написав він.

Зазначимо, що щоосені до Умані, де знаходиться могила лідера брацлавських хасидів цадика Нахмана, для святкування Рош га-Шана прибувають тисячі паломників-хасидів з усього світу.

Нагадаємо, в Умані Черкаської області збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по житловому будинку. За останніми даними, жертвами атаки окупантів стали 20 людей. Рятувальна операція триває. 

Також ми писали, що у місті оголошено триденну жалобу через масований обстріл. Усі святкові заходи скасовано на невизначений термін.

Додамо, Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану ракетну атаку росіян. Він пообіцяв, що Україна не дасть жодному окупанту уникнути відповідальності за вчинене.

Військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко висловив думку, що, найімовірніше, російські війська в ніч на пʼятницю, 28 квітня, намагалися вдарити по обʼєктах в Умані, які мають для них стратегічне значення. Однак промахнулися і поцілили по житловому будинку. Це означає, що їхні ракети або дефективні, або ж отримані ними розвіддані не співпадають з реальністю.

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