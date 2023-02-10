Послы G7 призвали Верховную Раду возобновить е-декларирование для предотвращения коррупции

Это позволит укрепить доверие граждан к власти

Послы стран "Группы семи" в Украине призвали Верховную раду возобновить электронное декларирование. Оно было приостановлено с началом войны.

Об этом говорится в совместном заявлении послов G7.

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"Эффективные антикоррупционные механизмы являются ключевыми для устойчивости Украины во время войны и в период послевоенного восстановления. Послы G7 надеются на скорейшее восстановление украинским парламентом системы электронного декларирования. Это позволит предотвратить коррупцию и укрепит доверие граждан к власти", — говорится в заявлении.

Напомним, в Украине расширили круг лиц, которые должны подать декларацию в 2023 году. Теперь отчитываться должны граждане, которые получали международную помощь на фоне войны, в частности, воспользовались правом защиты в иностранных государствах.

Также мы писали, что представители САП и НАБУ сообщили о подозрении депутату Закарпатского облсовета. Он пытался скрыть свои ООО и указал ложную информацию в декларации.

Добавим, прокуроры САП по материалам досудебного расследования НАБУ направили в суд обвинительный акт по обвинению судьи одного из районных судов Киевской области. Он внес недостоверные данные в свою декларацию.