Посли G7 закликали Верховну Раду відновити електронне декларування для запобігання корупції

Це дозволить зміцнити довіру громадян до влади

Посли країн "Групи семи" в Україні закликали Верховну раду відновити електронне декларування. Воно було призупинене з початком війни.

Про це йдеться у спільній заяві послів G7.

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"Ефективні антикорупційні механізми є ключовими для стійкості України під час війни та в період післявоєнної відбудови. Посли G7 сподіваються на швидке відновлення українським парламентом системи електронного декларування. Це дозволить запобігти корупції та зміцнить довіру громадян до влади", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, в Україні розширили коло осіб, які повинні подати декларацію у 2023 році. Тепер звітувати мусять громадяни, які отримували міжнародну допомогу на тлі війни, зокрема, скористалися правом захисту в іноземних державах.

Також ми писали, що представники САП та НАБУ повідомили про підозру депутату Закарпатської облради. Він намагався приховати свої ТОВ та вказав неправдиву інформацію в декларації.

Додамо, прокурори САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направили до суду обвинувальний акт за обвинуваченням судді одного з районних судів Київської області. Він вніс недостовірні дані до своєї декларації.