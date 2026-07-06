После Гимна Украины может звучать еще один: зарегистрировано постановление

Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

Иванна Чайка редактор политических новостей

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об утверждении духовного гимна Украины "Боже великий, єдиний" на музыку Николая Лысенко со словами Александра Кониского в редакции Александра Кошица. Документ определяет порядок использования духовного гимна во время государственных, общественных, религиозных и других торжественных мероприятий. При этом в постановлении подчеркивается, что новый статус произведения не изменяет правового статуса Государственного гимна Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

"Боже великий, єдиний" предлагают официально утвердить в качестве Духовного гимна Украины

Согласно постановлению, духовный гимн Украины предлагается утвердить с целью чествования исторического, духовного и культурного наследия украинского народа, содействия духовному единению общества и укрепления национального единства.

Постановление предусматривает, что Духовный гимн может исполняться во время Национального дня молитвы, государственных мемориальных, траурных и памятных мероприятий, открытия памятников, официальных мероприятий Верховной Рады, президента Украины, Кабинета министров и других органов власти.

Кроме того, его разрешено исполнять во время межконфессиональных мероприятий общегосударственного значения, торжеств органов местного самоуправления, учреждений образования и культуры, общественных и религиозных организаций, а также мероприятий с участием Вооруженных сил Украины и других воинских формирований. Постановление также разрешает использовать духовный гимн во время физкультурно-спортивных мероприятий и спортивных соревнований.

В то же время отдельно отмечается, что признание и использование Духовного гимна Украины не изменяет правового статуса Государственного гимна Украины, определенного Конституцией и законами Украины.

Документ также устанавливает порядок исполнения произведения. Во время торжественных мероприятий общегосударственного значения Духовный гимн будет исполняться после Государственного гимна Украины. Присутствующие должны слушать его стоя, мужчины — без головного убора, а военнослужащие — в соответствии с требованиями военных уставов.

Отдельным пунктом постановления Верховной Раде предлагается определить, что во время заседания парламента в Национальный день молитвы должен исполняться именно Духовный гимн Украины.

Также Кабинету министров рекомендовано разработать меры по популяризации Духовного гимна и содействовать его использованию зарубежными дипломатическими учреждениями Украины.

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Как сообщали Новини.LIVE, в Раде зарегистрирована инициатива о изменениях в Закон "О предотвращении коррупции". Они касаются сроков хранения информации в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные правонарушения. Документ предлагает хранить сведения о лицах, привлеченных к дисциплинарной ответственности за такие преступления, лишь один год.

Также парламент готовит новые штрафы за превышение скорости. Они могут вырасти до 17 тыс. гривен. На сегодняшний день за превышение скорости более чем на 20 км/ч предусмотрен штраф в размере 340 гривен.