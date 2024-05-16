Ужесточение санкций против России — Новая Зеландия расширила ограничения
Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против России. Под ограничения попали 28 физических и 14 юридических лиц, оказывающих военно-стратегическую поддержку российской агрессии в Украине.
Соответствующее заявление правительство Новой Зеландии опубликовало в четверг, 16 мая.
Санкции Новой Зеландии
"Россия при непосредственной поддержке своего военно-промышленного комплекса совершает незаконную агрессию против Украины, посягая на ее суверенитет и территориальную целостность", — отметил министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс.
Согласно заявлению правительства страны, санкции ввели против физических лиц и компаний, причастных к передаче оружия из Северной Кореи в РФ. Также ограничения наложили и на иранские субъекты, вовлеченные в военную помощь России.
Кроме того, под ограничения попали и те, кто способствует депортации украинских детей в Россию и временно оккупированные территории Украины.
"Продолжая способствовать депортации украинских детей, Россия стремится достичь своих целей вторжения в Украину, включая усилия по подрыву идентичности Украины", — подчеркнул Питерс.
Напомним, что Евросоюз готовит 14 пакет санкций против России. Известно, что под ограничения попадут четыре российских пропагандистских СМИ.
Также санкции против почти 200 физических и юридических лиц, способствующих военно-промышленному комплексу России, недавно объявили США.
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