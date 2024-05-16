Ужесточение санкций против России — Новая Зеландия расширила ограничения

Российский оккупант на фоне грузовика с символикой агрессии РФ. Фото: росСМИ

Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против России. Под ограничения попали 28 физических и 14 юридических лиц, оказывающих военно-стратегическую поддержку российской агрессии в Украине.

Соответствующее заявление правительство Новой Зеландии опубликовало в четверг, 16 мая.

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Санкции Новой Зеландии

"Россия при непосредственной поддержке своего военно-промышленного комплекса совершает незаконную агрессию против Украины, посягая на ее суверенитет и территориальную целостность", — отметил министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс.

Согласно заявлению правительства страны, санкции ввели против физических лиц и компаний, причастных к передаче оружия из Северной Кореи в РФ. Также ограничения наложили и на иранские субъекты, вовлеченные в военную помощь России.

Кроме того, под ограничения попали и те, кто способствует депортации украинских детей в Россию и временно оккупированные территории Украины.

"Продолжая способствовать депортации украинских детей, Россия стремится достичь своих целей вторжения в Украину, включая усилия по подрыву идентичности Украины", — подчеркнул Питерс.

Напомним, что Евросоюз готовит 14 пакет санкций против России. Известно, что под ограничения попадут четыре российских пропагандистских СМИ.

Также санкции против почти 200 физических и юридических лиц, способствующих военно-промышленному комплексу России, недавно объявили США.