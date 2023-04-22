Португалия отправит Украине 5 бронемашин: заседание "Рамштайна"

Вооруженные силы Украины. Иллюстративное фото: Reuters

Министр национальной обороны Португалии Гелена Каррейрас заявила, что страна отправит Украине пять аварийно-спасательных и медицинских бронемашин. Решение было принято в рамках заседания "Рамштайна".

Об этом Каррейрас написала в Twitter.

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"Португалия пришлет в Украину пять бронированных аварийно-спасательных и медицинских машин — три типа M113 и два типа M577", — отметила министр.

Также сообщается, что решение было принято в рамках встречи в формате "Рамштайн".

Portugal🇵🇹 vaig enviar per a Ucrania 🇺🇦 cinc viaturas blindadas de socorro i apoio médico – 3 в M113 и 2 в M577 – anunci a ministra Helena Carreiras на reunion в Grupo de Contacto para la Defesa da #Ucrânia на Alemanha. pic.twitter.com/ARudgSAZN6 Опубликовано Defesa Nacional (@defesa_pt) 21 апреля 2023

Напомним, что вчера, 21 апреля, состоялось заседание "Рамштайна". Украина получит ракеты в комплексы противовоздушной обороны и другое тяжелое вооружение.

Также мы писали, что Североатлантический альянс помог Украине за время полномасштабной войны техникой, достаточной для поддержки девяти бронетанковых бригад. Кроме того, Силы обороны получили ключевые системы ПВО для защиты от российских ракет.

Добавим, что Соединенные Штаты Америки начнут обучать украинских военных использовать и обслуживать танки Abrams. Это произойдет уже в ближайшие недели, поскольку Штаты продолжают ускорять свои усилия, чтобы как можно быстрее доставить технику на поле боя.