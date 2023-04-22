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Португалия отправит Украине 5 бронемашин: заседание "Рамштайна"

22 апреля 2023 05:26
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Инна Буряк
редактор
Португалия отправит Украине 5 бронемашин: заседание "Рамштайна"
Вооруженные силы Украины. Иллюстративное фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр национальной обороны Португалии Гелена Каррейрас заявила, что страна отправит Украине пять аварийно-спасательных и медицинских бронемашин. Решение было принято в рамках заседания "Рамштайна".

Об этом Каррейрас написала в Twitter.

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Подробности

"Португалия пришлет в Украину пять бронированных аварийно-спасательных и медицинских машин — три типа M113 и два типа M577", — отметила министр.

Также сообщается, что решение было принято в рамках встречи в формате "Рамштайн".

 

Напомним, что вчера, 21 апреля, состоялось заседание "Рамштайна". Украина получит ракеты в комплексы противовоздушной обороны и другое тяжелое вооружение.

Также мы писали, что Североатлантический альянс помог Украине за время полномасштабной войны техникой, достаточной для поддержки девяти бронетанковых бригад. Кроме того, Силы обороны получили ключевые системы ПВО для защиты от российских ракет.

Добавим, что Соединенные Штаты Америки начнут обучать украинских военных использовать и обслуживать танки Abrams. Это произойдет уже в ближайшие недели, поскольку Штаты продолжают ускорять свои усилия, чтобы как можно быстрее доставить технику на поле боя.

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