Португалія відправить Україні 5 бронемашин: засідання "Рамштайну"

Збройні сили України. Ілюстративне фото: Reuters

Міністерка національної оборони Португалії Гелена Каррейрас заявила, що країна відправить Україні п'ять аварійно-рятувальних та медичних бронемашин. Рішення було прийняте в рамках засідання "Рамштайну".

Про це Каррейрас написала у Twitter.

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"Португалія надішле в Україну п’ять броньованих аварійно-рятувальних та медичних машин — три типу M113 і дві типу M577", — зазначила міністерка.

Також повідомляється, що відповідне рішення було прийняте в рамках зустрічі в форматі "Рамштайн".

Portugal🇵🇹 vai enviar para a Ucrânia🇺🇦 cinco viaturas blindadas de socorro e apoio médico – 3 do tipo M113 e 2 do tipo M577 – anunciou a ministra Helena Carreiras na reunião do Grupo de Contacto para a Defesa da #Ucrânia, em Ramstein, na Alemanha. pic.twitter.com/ARudgSAZN6 — Defesa Nacional (@defesa_pt) April 21, 2023

Нагадаємо, що вчора, 21 квітня, відбулось засідання "Рамштайну". Україна отримає ракети до комплексів протиповітряної оборони та іншого важкого озброєння.

Також ми писали, що Північноатлантичний альянс допоміг Україні за час повномасштабної війни технікою, достатньою для підтримки дев’яти бронетанкових бригад. Крім того, Сили оборони отримали ключові системи ППО для захисту від російських ракет.

Додамо, що Сполучені Штати Америки почнуть навчати українських військових використовувати та обслуговувати танки Abrams. Це відбудеться вже найближчими тижнями, оскільки Штати продовжують прискорювати свої зусилля, щоб якнайшвидше доставити техніку на поле бою.