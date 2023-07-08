Португалия подписала декларацию о поддержке членства Украины в НАТО

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В субботу, 8 июля, Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Антониу Кошта в ходе разговора приняли Совместную декларацию, в которой однозначно осуждается длительная вооруженная российская агрессия против Украины. Португалия поддержала вступление Украины в НАТО.

Об этом говорится на сайте Офиса Президента.

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Декларация о поддержке членства Украины в НАТО

В декларации говорится, что "Португалия будет продолжать поддерживать Украину на пути к будущему членству и выступает за то, чтобы Украина стала членом НАТО, когда для этого появятся условия".

Это 23 страна, которая поддержала стремление Украины вступить в Альянс.

В рамках НАТО Португалия продолжает сосредотачиваться на непосредственной поддержке Украины, в частности, через усиленный Комплексный пакет помощи НАТО. В координации с НАТО и партнерами страна продолжает оказывать поддержку укреплению возможности Украины защищаться и напоминает, что Украина имеет право выбирать собственные меры безопасности.

"Украина продемонстрировала чрезвычайную решительность в осуществлении своего неотъемлемого права на самооборону против этого незаконного непровоцированного и необоснованного нападения, грубо нарушающего международное право, включая Устав ООН. Россия должна немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ", — говорится в тексте документа.

Напомним, недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО.