Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Португалия подписала декларацию о поддержке членства Украины в НАТО arrow

Португалия подписала декларацию о поддержке членства Украины в НАТО

8 июля 2023 15:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Португалия подписала декларацию о поддержке членства Украины в НАТО
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В субботу, 8 июля, Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Антониу Кошта в ходе разговора приняли Совместную декларацию, в которой однозначно осуждается длительная вооруженная российская агрессия против Украины. Португалия поддержала вступление Украины в НАТО.

Об этом говорится на сайте Офиса Президента.

Читайте также:

Декларация о поддержке членства Украины в НАТО

В декларации говорится, что "Португалия будет продолжать поддерживать Украину на пути к будущему членству и выступает за то, чтобы Украина стала членом НАТО, когда для этого появятся условия".

Это 23 страна, которая поддержала стремление Украины вступить в Альянс.

В рамках НАТО Португалия продолжает сосредотачиваться на непосредственной поддержке Украины, в частности, через усиленный Комплексный пакет помощи НАТО. В координации с НАТО и партнерами страна продолжает оказывать поддержку укреплению возможности Украины защищаться и напоминает, что Украина имеет право выбирать собственные меры безопасности.

"Украина продемонстрировала чрезвычайную решительность в осуществлении своего неотъемлемого права на самооборону против этого незаконного непровоцированного и необоснованного нападения, грубо нарушающего международное право, включая Устав ООН. Россия должна немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ", — говорится в тексте документа.

Напомним, недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз