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Портников рассказал, в каком случае Путин может нанести по Украине ядерный удар

8 октября 2023 08:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Портников рассказал, в каком случае Путин может нанести по Украине ядерный удар
Политолог Виталий Портников. Фото: detector.media
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Журналист и политолог Виталий Портников рассказал, в каком случае президент России Владимир Путин может нанести по Украине ядерный удар. По его словам, это произойдет в том случае, если будет удар по России.

Об этом он сообщил в интервью "Говорит Великий Львов".

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По словам публициста у России очень похожая риторика и метод ведения политики с Китаем.

"Внешнеполитическая концепция Путина совпадает с внешнеполитической концепцией лидера Китая Си Цзиньпина. Это мир, где должны конкурировать цивилизации западная, китайская и российская", — говорит он.

 Также Портников указал, что Россия обладает сильной ядерной мощностью вместе с США. В Вопросе ядерной войны, тут тоже Китай играет немаловажную роль.

"Россия первой не применяет ядерное оружие, но если по ней ударят, то она применит. Это приблизительно то же самое, что написано в ядерной стратегии Китая, который выступает против применения ядерного оружия первыми", — добавил он.

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты Америки толкают россиян к применению ядерного оружия. По его словам, Штаты делают это через передачу оружия для Украины.

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