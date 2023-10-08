Портніков розповів, у якому разі Путін може завдати по Україні ядерного удару

Політолог Віталій Портніков. Фото: detector.media

Журналіст і політолог Віталій Портніков розповів, у якому разі президент Росії Володимир Путін може завдати по Україні ядерного удару. За його словами, це відбудеться у тому випадку, якщо буде удар по Росії.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Говорить Великий Львів".

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За словами публіциста, у Росії дуже схожа риторика та метод ведення політики з Китаєм.

"Зовнішньополітична концепція Путіна збігається із зовнішньополітичною концепцією лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Це світ, де мають конкурувати цивілізації — західна, китайська та російська", — каже він.

Також Портніков зазначив, що Росія має сильну ядерну потужність разом із США. У питанні ядерної війни, тут теж Китай відіграє важливу роль.

"Росія першою не застосовує ядерну зброю, але якщо по ній ударять, то вона застосує. Це приблизно те саме, що написано в ядерній стратегії Китаю, який виступає проти застосування ядерної зброї першими", — додав він.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Сполучені Штати Америки штовхають росіян до застосування ядерної зброї. За його словами, Штати роблять це через передачу зброї для України.