Поражение Украины и Майдан против Зеленского: о чем говорят "украинские" фейки в мировых СМИ
Очередные фейки и манипуляции в исполнении мировых СМИ и журналистов посвящены войне, которую Украина, как пытаются убедить дезинформаторы, проигрывает. Кроме того, в СМИ раскручивается фейк о предстоящем Майдане, который якобы готовится в Киеве.
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации на своем Telegram-канале.
В последние дни Центр противодействия коррупции выявил ряд фейков и манипуляций в мировых СМИ на тему Украины и России.
Антизеленский Майдан
В издании Politico журналист Джейми Деттмер заявил, цитируя некоего анонимного эксперта — мол, в Киеве может начаться Майдан против Президента Владимира Зеленского.
"Он думает, что он политик номер один в мире, и что Джо Байден гораздо ниже его, и еще ниже такие лидеры, как Макрон и Шольц", — говорится в статье.
Поражение Украины
Американский писатель Лукас Гейдж в Twitter заявил, что Украина проигрывает войну.
"Украина проигрывает, но они идентифицируют это как победу", — уверен Гейдж.
Украина ворует американские деньги
На YouTube-канале Redacted американские журналисты Клейтон и Натали Моррисы назвали Украину самым коррумпированным государством в Европе.
"Она ворует миллионы долларов у вас, американских налогоплательщиков, что сейчас отрицается. Документы свидетельствуют, что Украина не сможет победить эту войну, в дальнейшем американские войска будут в Украине", — подчеркнули журналисты.
Напомним, что ранее в СМИ и соцсетях гуляли фейки о "прокси-войне" и разделении украинской нации.