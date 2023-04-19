Поражение Украины и Майдан против Зеленского: о чем говорят "украинские" фейки в мировых СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский, против которого якобы готовится Майдан. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Очередные фейки и манипуляции в исполнении мировых СМИ и журналистов посвящены войне, которую Украина, как пытаются убедить дезинформаторы, проигрывает. Кроме того, в СМИ раскручивается фейк о предстоящем Майдане, который якобы готовится в Киеве.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации на своем Telegram-канале.

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В последние дни Центр противодействия коррупции выявил ряд фейков и манипуляций в мировых СМИ на тему Украины и России.

Антизеленский Майдан

В издании Politico журналист Джейми Деттмер заявил, цитируя некоего анонимного эксперта — мол, в Киеве может начаться Майдан против Президента Владимира Зеленского.

"Он думает, что он политик номер один в мире, и что Джо Байден гораздо ниже его, и еще ниже такие лидеры, как Макрон и Шольц", — говорится в статье.

Поражение Украины

Американский писатель Лукас Гейдж в Twitter заявил, что Украина проигрывает войну.

"Украина проигрывает, но они идентифицируют это как победу", — уверен Гейдж.

Украина ворует американские деньги

На YouTube-канале Redacted американские журналисты Клейтон и Натали Моррисы назвали Украину самым коррумпированным государством в Европе.

"Она ворует миллионы долларов у вас, американских налогоплательщиков, что сейчас отрицается. Документы свидетельствуют, что Украина не сможет победить эту войну, в дальнейшем американские войска будут в Украине", — подчеркнули журналисты.

Напомним, что ранее в СМИ и соцсетях гуляли фейки о "прокси-войне" и разделении украинской нации.