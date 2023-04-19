Поразка України і Майдан проти Зеленського: про що говорять "українські" фейки у світових ЗМІ
Чергові фейки та маніпуляції у виконанні світових ЗМІ та журналістів присвячені війні, яку Україна, як намагаються переконати дезінформатори, програє. Крім того, у ЗМІ розкручується фейк про майбутній Майдан, який нібито готується у Києві.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації на своєму Telegram-каналі.
Протягом останніх днів Центр протидії корупції виявив низку фейків та маніпуляцій у світових ЗМІ на тему України та росії.
Антизеленський Майдан
У виданні Politico журналіст Джеймі Деттмер заявив, цитуючи якогось анонімного експерта - мовляв, у Києві може розпочатися Майдан проти Президента Володимира Зеленського.
"Він думає, що він політик номер один у світі, і що Джо Байден набагато нижче від нього, і ще нижче такі лідери, як Макрон і Шольц", — йдеться у статті.
Поразка України
Американський письменник Лукас Гейдж в Twitter заявив, нібито Україна програє війну.
"Україна програє, але вони ідентифікують це як перемогу", — упевнений Гейдж.
Україна краде американські гроші
На YouTube-каналі Redacted американські журналісти Клейтон і Наталі Морріси назвали Україну найкорумпованішою державою в Європі.
"Вона краде мільйони доларів у вас, американських платників податків, що зараз заперечується. Документи свідчать, що Україна не зможе перемогти цю війну, надалі американські війська будуть в Україні", — наголосили журналісти.
Нагадаємо, що раніше в ЗМІ та соцмережах гуляли фейки про "проксі-війну" і поділ української нації.