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Поразка України і Майдан проти Зеленського: про що говорять "українські" фейки у світових ЗМІ

19 квітня 2023 13:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Поразка України і Майдан проти Зеленського: про що говорять "українські" фейки у світових ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський, проти якого нібито готують Майдан. Фото: пресслужба Офісу Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Чергові фейки та маніпуляції у виконанні світових ЗМІ та журналістів присвячені війні, яку Україна, як намагаються переконати дезінформатори, програє. Крім того, у ЗМІ розкручується фейк про майбутній Майдан, який нібито готується у Києві.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації на своєму Telegram-каналі.

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Протягом останніх днів Центр протидії корупції виявив низку фейків та маніпуляцій у світових ЗМІ на тему України та росії.

Антизеленський Майдан

У виданні Politico журналіст Джеймі Деттмер заявив, цитуючи якогось анонімного експерта - мовляв, у Києві може розпочатися Майдан проти Президента Володимира Зеленського.

"Він думає, що він політик номер один у світі, і що Джо Байден набагато нижче від нього, і ще нижче такі лідери, як Макрон і Шольц", — йдеться у статті.

Поразка України

Американський письменник Лукас Гейдж в Twitter заявив, нібито Україна програє війну.

"Україна програє, але вони ідентифікують це як перемогу", — упевнений Гейдж.

Україна краде американські гроші

На YouTube-каналі Redacted американські журналісти Клейтон і Наталі Морріси назвали Україну найкорумпованішою державою в Європі.

"Вона краде мільйони доларів у вас, американських платників податків, що зараз заперечується. Документи свідчать, що Україна не зможе перемогти цю війну, надалі американські війська будуть в Україні", — наголосили журналісти.

Нагадаємо, що раніше в ЗМІ та соцмережах гуляли фейки про "проксі-війну" і поділ української нації.

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