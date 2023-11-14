Умерла сестра Дональда Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп рядом с сестрой Мэриенн. Фото: REUTERS

Сестра скандального экспрезидента США Дональда Трампа — Мериен Трамп Берри умерла в возрасте 86 лет. Женщина была старшая в семье.

Об этом сообщает The New York Times.

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Отмечается, что Мэриен Трамп Берри нашли в собственном доме на Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене. Причина ее смерти не указана.

Старшая сестра Дональда Трампа Мэриен Трамп. Фото: Reuters

Сообщается также, что она была серьезной и сильной женщиной, работала адвокатом и бывшим федеральным судьей Нью-Джерси. Мэриенн также была вдовой апелляционного адвоката Джона Берри.

В 1999 году стала членом Апелляционного суда третьего округа США. Вышла на пенсию в 2019 году, когда началось расследование налоговой практики семьи Трампов.

Старшая сестра Дональда Трампа Мэриен Трамп. Фото: The New York Times

Своего брата Дональда Трампа женщина поддерживала всю жизнь, однако в последнее время часто осуждала его действия и даже назвала его жестоким.

Напомним, что в июле 2022 года умерла супруга экс-президента США Дональда Трампа — Ивана Трамп. Женщине было 73 года.