Умерла сестра Дональда Трампа
Сестра скандального экспрезидента США Дональда Трампа — Мериен Трамп Берри умерла в возрасте 86 лет. Женщина была старшая в семье.
Об этом сообщает The New York Times.
Что известно о сестре Дональда Трампа
Отмечается, что Мэриен Трамп Берри нашли в собственном доме на Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене. Причина ее смерти не указана.
Сообщается также, что она была серьезной и сильной женщиной, работала адвокатом и бывшим федеральным судьей Нью-Джерси. Мэриенн также была вдовой апелляционного адвоката Джона Берри.
В 1999 году стала членом Апелляционного суда третьего округа США. Вышла на пенсию в 2019 году, когда началось расследование налоговой практики семьи Трампов.
Своего брата Дональда Трампа женщина поддерживала всю жизнь, однако в последнее время часто осуждала его действия и даже назвала его жестоким.
Напомним, что в июле 2022 года умерла супруга экс-президента США Дональда Трампа — Ивана Трамп. Женщине было 73 года.
Читайте Новини.LIVE!