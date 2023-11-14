Померла сестра Дональда Трампа
Сестра скандального експрезидента США Дональда Трампа — Меріенн Трамп Беррі померла у віці 86 років. Жінка була старшою в родині.
Про це повідомляє The New York Times.
Що відомо про сестру Дональда Трампа
Зазначається, що Меріенн Трамп Беррі знайшли у власному будинку на Верхньому Іст-Сайді на Манхетенні. Причину її смерті не вказано.
Повідомляється також, що вона була серйозною та сильною жінкою, працювала адвокаткою та колишньою федеральною суддею Нью-Джерсі. Меріенн також була вдовою апеляційного адвоката Джона Беррі.
У 1999 році стала членом Апеляційного суду третього округу США. Вийшла на пенсію 2019 року, коли розпочалося розслідування податкової практики родини Трампів.
Свого брата Дональда Трампа жінка підтримувала все життя, однак останнім часом часто засуджувала його дії й навіть назвала його жорстоким.
Нагадаємо, що в липні 2022 року померла дружина експрезидента США Дональда Трампа — Івана Трамп. Жінці було 73 роки.
Читайте Новини.LIVE!