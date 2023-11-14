Померла сестра Дональда Трампа

Експрезидент США Дональд Трамп поруч із сестрою Меріенн. Фото: REUTERS

Сестра скандального експрезидента США Дональда Трампа — Меріенн Трамп Беррі померла у віці 86 років. Жінка була старшою в родині.

Про це повідомляє The New York Times.

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Зазначається, що Меріенн Трамп Беррі знайшли у власному будинку на Верхньому Іст-Сайді на Манхетенні. Причину її смерті не вказано.

Старша сестра Дональда Трампа Меріен Трамп. Фото: Reuters

Повідомляється також, що вона була серйозною та сильною жінкою, працювала адвокаткою та колишньою федеральною суддею Нью-Джерсі. Меріенн також була вдовою апеляційного адвоката Джона Беррі.

У 1999 році стала членом Апеляційного суду третього округу США. Вийшла на пенсію 2019 року, коли розпочалося розслідування податкової практики родини Трампів.

Старша сестра Дональда Трампа Меріен Трамп. Фото: The New York Times

Свого брата Дональда Трампа жінка підтримувала все життя, однак останнім часом часто засуджувала його дії й навіть назвала його жорстоким.

Нагадаємо, що в липні 2022 року померла дружина експрезидента США Дональда Трампа — Івана Трамп. Жінці було 73 роки.