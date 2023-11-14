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Померла сестра Дональда Трампа

14 листопада 2023 01:47
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Інна Буряк
редактор
Померла сестра Дональда Трампа
Експрезидент США Дональд Трамп поруч із сестрою Меріенн. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сестра скандального експрезидента США Дональда Трампа — Меріенн Трамп Беррі померла у віці 86 років. Жінка була старшою в родині.

Про це повідомляє The New York Times.

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Зазначається, що Меріенн Трамп Беррі знайшли у власному будинку на Верхньому Іст-Сайді на Манхетенні. Причину її смерті не вказано.

Старша сестра Дональда Трампа Меріен Трамп
Старша сестра Дональда Трампа Меріен Трамп. Фото: Reuters

Повідомляється також, що вона була серйозною та сильною жінкою, працювала адвокаткою та колишньою федеральною суддею Нью-Джерсі. Меріенн також була вдовою апеляційного адвоката Джона Беррі.

У 1999 році стала членом Апеляційного суду третього округу США. Вийшла на пенсію 2019 року, коли розпочалося розслідування податкової практики родини Трампів.

Старша сестра Дональда Трампа Меріен Трамп
Старша сестра Дональда Трампа Меріен Трамп. Фото: The New York Times

Свого брата Дональда Трампа жінка підтримувала все життя, однак останнім часом часто засуджувала його дії й навіть назвала його жорстоким.

Нагадаємо, що в липні 2022 року померла дружина експрезидента США Дональда Трампа — Івана Трамп. Жінці було 73 роки.

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