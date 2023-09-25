Умер народный депутат Андрей Иванчук

Нардеп Андрей Иванчук. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Сегодня ночью, 25 сентября, умер народный депутат Украины седьмого, восьмого и девятого созывов Андрей Иванчук.

Об этом сообщил глава ВРУ Руслан Стефанчук.

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"Ужасная новость. Сегодня ночью отошел в вечность народный депутат Украины, депутат 7-го, 8-го, 9-го созывов Андрей Иванчук", — пишет Стефанчук.

Глава ВРУ выразил соболезнования родным и близким в связи с преждевременной смертью.

Пост Стефанчука. Фото: скриншот

Что известно об Андрее Иванчуке

В 2006 году являлся руководителем НАК "Энергетическая компания Украины". С 2008 по 2009 год занимал должность директора ГПВД "Укринтерэнерго".

В 2012 году Иванчук был избран народным депутатом седьмого созыва от "Батьківщини". В 2009-2010 годах был и.о. председателя партии "Фронт змін", входил в руководящие органы партии. В 2013 году после объединения "Фронту змін" и "Батьківщина", был избран одним из заместителей главы "Батьківщини". Он также занимал руководящие должности в ОО "Фронт змін".

В 2019 году Иванчук избран в Верховную Раду девятого созыва как беспартийный самовыдвиженец по 88 округу. С 6 декабря 2019 года — член депутатской группы "Довіра", до того — внефракционный.

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