Помер народний депутат Андрій Іванчук
Сьогодні вночі, 25 вересня, помер народний депутат України сьомого, восьмого та дев'ятого скликань Андрій Іванчук.
Про це повідомив голова ВРУ Руслан Стефанчук.
Смерть нардепа
"Жахлива новина. Сьогодні вночі відійшов у вічність народний депутат України, депутат 7-го, 8-го, 9-го скликань Андрій Іванчук", — пише Стефанчук.
Голова ВРУ висловив співчуття рідним та близьким у звʼязку з передчасною смертю.
Що відомо про Андрія Іванчука
У 2006 році був керівником НАК "Енергетична компанія України". З 2008 по 2009 рік обіймав посаду директора ДПЗД "Укрінтеренерго".
У 2012 Іванчук був обраний народним депутатом сьомого скликання від "Батьківщини". У 2009-2010 роках був в.о. голови партії "Фронт змін", входив до керівних органів партії. У 2013 році після об’єднання "Фронту змін" і "Батьківщина", був обраний одним із заступників голови "Батьківщини". Він також обіймав керівні посади в ГО "Фронт змін".
У 2019 році Іванчук обраний до Верховної Ради дев'ятого скликання як безпартійний самовисуванець за 88 округом. З 6 грудня 2019 року — член депутатської групи "Довіра", до того — позафракційний.
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