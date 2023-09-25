Помер народний депутат Андрій Іванчук

Нардеп Андрій Іванчук. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Сьогодні вночі, 25 вересня, помер народний депутат України сьомого, восьмого та дев'ятого скликань Андрій Іванчук.

Про це повідомив голова ВРУ Руслан Стефанчук.

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"Жахлива новина. Сьогодні вночі відійшов у вічність народний депутат України, депутат 7-го, 8-го, 9-го скликань Андрій Іванчук", — пише Стефанчук.

Голова ВРУ висловив співчуття рідним та близьким у звʼязку з передчасною смертю.

Допис Стефанчука. Фото: скриншот

Що відомо про Андрія Іванчука

У 2006 році був керівником НАК "Енергетична компанія України". З 2008 по 2009 рік обіймав посаду директора ДПЗД "Укрінтеренерго".

У 2012 Іванчук був обраний народним депутатом сьомого скликання від "Батьківщини". У 2009-2010 роках був в.о. голови партії "Фронт змін", входив до керівних органів партії. У 2013 році після об’єднання "Фронту змін" і "Батьківщина", був обраний одним із заступників голови "Батьківщини". Він також обіймав керівні посади в ГО "Фронт змін".

У 2019 році Іванчук обраний до Верховної Ради дев'ятого скликання як безпартійний самовисуванець за 88 округом. З 6 грудня 2019 року — член депутатської групи "Довіра", до того — позафракційний.

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