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Польша вводит ограничения на импорт зерна из Украины, — премьер-министр Моравецкий

29 марта 2023 19:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о введении правил, направленных на ограничение импорта украинского зерна, чтобы предотвратить дестабилизацию польского зернового рынка. 

Об этом пишет Wprost.

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Заявление Моравецкого

Моравецкий подчеркнул, что Варшава готова помочь Украине с экспортом зерна в Африку, но не согласна на поступление украинского зерна на польский рынок в объемах, которые могут привести к его дестабилизации. В связи с этим польское правительство введет соответствующие правила, ограничивающие влияние импорта украинского зерна на рынок Польши.

Польша обратилась в Еврокомиссию с просьбой принять радикальные меры, однако Варшава готова идти на конфликт по вопросу ограничения украинского экспорта. Премьер-министр отметил, что кризис настолько глубок, что они рассматривают использование инструментов, даже если они не получат согласие Еврокомиссии. Он признал, что такие действия могут повлечь за собой последствия и наказание, но, возможно, это произойдет позже.

В целях ограничения влияния украинского зерна на польский рынок, правительство Польши уже активировало различные инструменты, включая пошлины и квоты. Кроме того, планируется введение субсидий для польских фермеров на перевозку пшеницы и кукурузы в порты Балтийского моря. Размер субсидий составит от 100 до 200 злотых (23-46 доллара) за тонну.

Эти меры показывают нацеленность польского правительства на защиту собственного зернового рынка от потенциальных дестабилизирующих факторов, связанных с импортом зерна из Украины. В то же время, они выражают готовность содействовать экспорту украинского зерна в другие регионы, такие как Африка.

Напомним, что 28 марта, премьер-министры Румынии и Польши Николае Чукэ и Матеуш Моравецкий заявили о ведении переговоров с Европейской комиссией относительно механизмов контроля экспорта украинского зерна. Целью таких мер является обеспечение того, чтобы местные фермеры не пострадали от притока недорогого импорта.

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