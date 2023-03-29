Польща запроваджує обмеження на імпорт зерна з України, — прем'єр-міністр Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про запровадження правил, спрямованих на обмеження імпорту українського зерна, щоб запобігти дестабілізації польського зернового ринку.

Про це пише Wprost.

Заява Моравецького

Моравецький наголосив, що Варшава готова допомогти Україні з експортом зерна до Африки, але не згодна на надходження українського зерна на польський ринок у обсягах, які можуть призвести до його дестабілізації. У зв'язку із цим польський уряд запровадить відповідні правила, що обмежують вплив імпорту українського зерна на ринок Польщі.

Польща звернулася до Єврокомісії з проханням вжити радикальних заходів, проте Варшава готова йти на конфлікт щодо обмеження українського експорту. Прем'єр-міністр зазначив, що криза настільки глибока, що вони розглядають використання інструментів, навіть якщо вони не отримають згоду Єврокомісії. Він визнав, що такі дії можуть спричинити наслідки та покарання, але, можливо, це відбудеться пізніше.

З метою обмеження впливу українського зерна на польський ринок уряд Польщі вже активував різні інструменти, включаючи мита та квоти. Крім того, планується запровадження субсидій для польських фермерів на перевезення пшениці та кукурудзи до портів Балтійського моря. Розмір субсидій становитиме від 100 до 200 злотих (23-46 доларів) за тонну.

Ці заходи показують націленість польського уряду на захист власного зернового ринку від потенційних факторів, що дестабілізують, пов'язаних з імпортом зерна з України. Водночас вони висловлюють готовність сприяти експорту українського зерна до інших регіонів, таких як Африка.

Нагадаємо, що 28 березня прем'єр-міністри Румунії та Польщі Ніколає Чуке та Матеуш Моравецький заявили про ведення переговорів з Європейською комісією щодо механізмів контролю експорту українського зерна. Метою таких заходів є забезпечення того, щоб місцеві фермери не постраждали від надходження недорогого імпорту.