Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Польша будет защищать свое сельское хозяйство от украинских олигархов, — Моравецкий arrow

Польша будет защищать свое сельское хозяйство от украинских олигархов, — Моравецкий

1 октября 2023 21:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Польша будет защищать свое сельское хозяйство от украинских олигархов, — Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: AFP 2023/Aris Oikonomou
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий выразил обеспокоенность по поводу влияния украинских агроолигархов на аграрный сектор Польши. Премьер Польши утверждает, что Украина, возможно, игнорирует эту проблему, стремясь улучшить свои отношения с Германией. 

Об этом пишет money.pl.

Читайте также:

Моравецкий про украинских агроолигархов

"Мы защитим польское сельское хозяйство от украинских агроолигархов", — заявил он.

Моравецкий подчеркнул, что вопросы, касающиеся польского аграрного сектора, должны решаться без вмешательства из Берлина или Брюсселя. При этом он заявил о намерении активно защищать интересы польских фермеров от возможного конкурентного давления со стороны украинских агроиндустриальных магнатов.

Также он отметил, что во время последнего обращения к Генеральной Ассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский произнес весьма неуместные высказывания.

Моравецкий продолжил, указывая на то, что, по его мнению, Зеленский надеется на укрепление связей с Германией, но предупредил, что немецкое правительство может предпочесть улучшение отношений с Россией за счет интересов центральноевропейских государств. 

Он напомнил о значительной помощи, оказанной Польшей украинскому народу, включая прием миллионов украинцев на своей территории, особенно в моменты, когда, по его словам, Германия предложила ограниченную поддержку, например отправив всего 5 тысяч шлемов в осажденный Киев. Он подчеркнул важность помнить о такой поддержке.

Напомним, что польский сенатор от оппозиционной Гражданской коалиции Кшиштоф Брейза обвинил действующие власти Польши в сотрудничестве с Россией. По его словам, в обход санкций Польша покупает миллионы тонн российского угля.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Утратил тех, кого приручил: как скандал с Арестовичем повлияет на его рейтинг

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз