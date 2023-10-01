Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: AFP 2023/Aris Oikonomou

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий выразил обеспокоенность по поводу влияния украинских агроолигархов на аграрный сектор Польши. Премьер Польши утверждает, что Украина, возможно, игнорирует эту проблему, стремясь улучшить свои отношения с Германией.

Об этом пишет money.pl.

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"Мы защитим польское сельское хозяйство от украинских агроолигархов", — заявил он.

Моравецкий подчеркнул, что вопросы, касающиеся польского аграрного сектора, должны решаться без вмешательства из Берлина или Брюсселя. При этом он заявил о намерении активно защищать интересы польских фермеров от возможного конкурентного давления со стороны украинских агроиндустриальных магнатов.

Также он отметил, что во время последнего обращения к Генеральной Ассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский произнес весьма неуместные высказывания.

Моравецкий продолжил, указывая на то, что, по его мнению, Зеленский надеется на укрепление связей с Германией, но предупредил, что немецкое правительство может предпочесть улучшение отношений с Россией за счет интересов центральноевропейских государств.

Он напомнил о значительной помощи, оказанной Польшей украинскому народу, включая прием миллионов украинцев на своей территории, особенно в моменты, когда, по его словам, Германия предложила ограниченную поддержку, например отправив всего 5 тысяч шлемов в осажденный Киев. Он подчеркнул важность помнить о такой поддержке.

Напомним, что польский сенатор от оппозиционной Гражданской коалиции Кшиштоф Брейза обвинил действующие власти Польши в сотрудничестве с Россией. По его словам, в обход санкций Польша покупает миллионы тонн российского угля.