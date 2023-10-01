Польша будет защищать свое сельское хозяйство от украинских олигархов, — Моравецкий
Глава польского правительства Матеуш Моравецкий выразил обеспокоенность по поводу влияния украинских агроолигархов на аграрный сектор Польши. Премьер Польши утверждает, что Украина, возможно, игнорирует эту проблему, стремясь улучшить свои отношения с Германией.
Об этом пишет money.pl.
Моравецкий про украинских агроолигархов
"Мы защитим польское сельское хозяйство от украинских агроолигархов", — заявил он.
Моравецкий подчеркнул, что вопросы, касающиеся польского аграрного сектора, должны решаться без вмешательства из Берлина или Брюсселя. При этом он заявил о намерении активно защищать интересы польских фермеров от возможного конкурентного давления со стороны украинских агроиндустриальных магнатов.
Также он отметил, что во время последнего обращения к Генеральной Ассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский произнес весьма неуместные высказывания.
Моравецкий продолжил, указывая на то, что, по его мнению, Зеленский надеется на укрепление связей с Германией, но предупредил, что немецкое правительство может предпочесть улучшение отношений с Россией за счет интересов центральноевропейских государств.
Он напомнил о значительной помощи, оказанной Польшей украинскому народу, включая прием миллионов украинцев на своей территории, особенно в моменты, когда, по его словам, Германия предложила ограниченную поддержку, например отправив всего 5 тысяч шлемов в осажденный Киев. Он подчеркнул важность помнить о такой поддержке.
Напомним, что польский сенатор от оппозиционной Гражданской коалиции Кшиштоф Брейза обвинил действующие власти Польши в сотрудничестве с Россией. По его словам, в обход санкций Польша покупает миллионы тонн российского угля.