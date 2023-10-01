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Польща захищатиме своє сільське господарство від українських олігархів, — Моравецький

1 жовтня 2023 21:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Польща захищатиме своє сільське господарство від українських олігархів, — Моравецький
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Фото: AFP 2023/Aris Oikonomou
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Глава польського уряду Матеуш Моравецький висловив стурбованість щодо впливу українських агроолігархів на аграрний сектор Польщі. Прем'єр Польщі стверджує, що Україна, можливо, ігнорує цю проблему, прагнучи покращити свої відносини із Німеччиною.

Про це пише money.pl.

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"Ми захистимо польське сільське господарство від українських агроолігархів", — заявив він.

Моравецький наголосив, що питання щодо польського аграрного сектору мають вирішуватися без втручання з Берліна чи Брюсселя. Він заявив про намір активно захищати інтереси польських фермерів від можливого конкурентного тиску з боку українських агроіндустріальних магнатів.

Також він зазначив, що під час останнього звернення до Генеральної Асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський висловив дуже недоречні висловлювання.

Моравецький продовжив, вказуючи на те, що, на його думку, Зеленський сподівається на зміцнення зв'язків із Німеччиною, але попередив, що німецький уряд може надати перевагу покращенню відносин з Росією шляхом інтересів центральноєвропейських держав.

Він нагадав про значну допомогу, надану Польщею українському народу, включаючи прийом мільйонів українців на своїй території, особливо в моменти, коли, за його словами, Німеччина запропонувала обмежену підтримку, наприклад відправивши лише 5 тисяч шоломів до обложеного Києва. Він наголосив на важливості пам'ятати про таку підтримку.

Нагадаємо, що польський сенатор від опозиційної Громадянської коаліції Кшиштоф Брейза звинуватив чинну владу Польщі у співпраці з Росією. За його словами, в обхід санкцій Польща купує мільйони тонн російського вугілля.

 

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