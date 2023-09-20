Польша угрожает расширить запрет на импорт украинских товаров
Глава польского правительства Матеуш Моравецкий выразил готовность ужесточить ограничения на импорт украинских товаров при дальнейших напряженностях. При этом он обеспокоен потенциальным запретом на польские овощи и фрукты.
Об этом Моравецкий сообщил в интервью Polsat News.
Польша может расширить запрет на импорт украинских товаров
Моравецкий свою обеспокоенность из-за недавних высказываний украинского торгового дипломата Тараса Качки, касающихся потенциального запрета на польские овощи и фрукты.
"Я высказываю предостережение для украинского руководства: если оно продолжит обострять этот спор, то мы расширим перечень товаров, запрещённых к ввозу в Польшу", — сказал он.
Также премьер-министр акцентировал внимание на важности сотрудничества с Украиной, отметив, что Польша делала многое в поддержку соседа. Однако, по его словам, первостепенной является защита интересов польских фермеров.
В контексте растущих торговых напряжений с несколькими странами Евросоюза, Украина уже обратилась во Всемирную торговую организацию для консультаций и рассматривает возможность ограничения импорта из Польши, Словакии и Венгрии.
Напомним, что в 2024 году Польша может пересмотреть льготы для многих украинских беженцев. Представитель польского правительства Петр Мюллер объявил о возможном окончании действующих для них преимуществ.