Польша угрожает расширить запрет на импорт украинских товаров

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий выразил готовность ужесточить ограничения на импорт украинских товаров при дальнейших напряженностях. При этом он обеспокоен потенциальным запретом на польские овощи и фрукты.

Об этом Моравецкий сообщил в интервью Polsat News.

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Моравецкий свою обеспокоенность из-за недавних высказываний украинского торгового дипломата Тараса Качки, касающихся потенциального запрета на польские овощи и фрукты.

"Я высказываю предостережение для украинского руководства: если оно продолжит обострять этот спор, то мы расширим перечень товаров, запрещённых к ввозу в Польшу", — сказал он.

Также премьер-министр акцентировал внимание на важности сотрудничества с Украиной, отметив, что Польша делала многое в поддержку соседа. Однако, по его словам, первостепенной является защита интересов польских фермеров.

В контексте растущих торговых напряжений с несколькими странами Евросоюза, Украина уже обратилась во Всемирную торговую организацию для консультаций и рассматривает возможность ограничения импорта из Польши, Словакии и Венгрии.

Напомним, что в 2024 году Польша может пересмотреть льготы для многих украинских беженцев. Представитель польского правительства Петр Мюллер объявил о возможном окончании действующих для них преимуществ.