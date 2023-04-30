Польша усилила военное присутствие на границе с калининградским анклавом РФ, — Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: Reuters/Jonathan Ernst/File Photo

Польское правительство увеличивает количество войск на границе с российской Калининградской областью. На этом участке польской границы будут установлены средства физической и электронной безопасности.

Об этом сообщает польский телеканал TVP.

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Во время визита в город Бартошицы, расположенный рядом с границей Польши с российским анклавом, Калининградской областью, премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил об усилении охраны этого участка государственной границы.

"Мы восстанавливаем присутствие Войска Польского во многих уголках страны. Здесь также усиливаем охрану на всей польско-российской границе, с Калининградской областью на севере Польши, как мы это делали на польско-белорусской границе", — подчеркнул Моравецкий.

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По словам премьер-министра, по всему участку границы с россией будут установлены соответствующие средства физической и электронной безопасности.

"Это так называемая периметрия. Мы эту периметрию развиваем. Усилим присутствие пограничников и всех других служб. Здесь будут расположены современные подразделения и современное вооружение. Они обеспечат повышенную безопасность для жителей", — заверил Моравецкий.

Напомним, в феврале Польша заявила о предстоящем строительстве электронного заграждения на границе с Калининградской областью.