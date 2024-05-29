Введение западных войск в Украину — Радослав Сикорский высказался по поводу Польши

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна не должна исключать возможность введения войск на территорию Украины. По его словам, следует сделать так, чтобы российский диктатор Владимир Путин лишь догадывался об их намерениях.

Об этом сообщает Reuters во вторник, 28 мая.

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Так, в ответ на вопрос, готова ли Польша отправить свои войска в Украину, Сикорский отметил, что не следует исключать такую возможность.

"Мы не должны этого исключать. Мы должны оставить Путина догадываться о наших намерениях", — подчеркнул Сикорский.

Однако глава польского МИД не уточнил роль войск в случае их отправки в Украину.

Напомним, экс-командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что в Соединенных Штатах размышляют над инициативой Франции по отправке западных войск в Украину. Однако он подчеркнул, что перед этим шагом государства-партнеры должны понять, зачем они это делают, ведь главная цель — помочь ВСУ уничтожить вражескую логистику и штабы управления.

Также в НАТО рассуждают об отправке в Украину военных инструкторов, которые могут обучать военнослужащих ВСУ и помогать им с ремонтом техники. Однако не спешат выполнять свое намерение.

Добавим, премьер Эстонии Кая Каллас уверена, что странам-членам НАТО не стоит бояться возможной отправки военных в Украину. Она убеждена, что это не втянет Альянс в войну с Россией.