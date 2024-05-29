Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Польща не повинна виключати введення військ в Україну, — Сікорський arrow

Польща не повинна виключати введення військ в Україну, — Сікорський

29 травня 2024 06:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Введення західних військ в Україну — Радослав Сікорський висловився щодо Польщі
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна не повинна виключати ймовірність введення військ на територію України. За його словами, потрібно зробити так, щоб російський диктатор Володимир Путін лише здогадувався про їх наміри.

Про це повідомляє Reuters у вівторок, 28 травня. 

Читайте також:

Сікорський про можливу відправку військ в Україну

Так, у відповідь на запитання, чи готова Польща відправити свої війська в Україну, Сікорський зазначив, що не слід виключати таку можливість.

"Ми не повинні цього виключати. Ми повинні залишити Путіна здогадуватися про наші наміри", — наголосив Сікорський.

Однак очільник польського МЗС не уточнив роль військ у разі їх відправки в Україну.

Нагадаємо, екскомандувач силами США в Європі генерал Бен Ходжес заявив, що в Сполучених Штатах міркують над ініціативою Франції щодо відправки західних військ в Україну. Однак він наголосив, що перед цим кроком держави-партнери мають зрозуміти, навіщо вони це роблять, адже головна мета — допомогти ЗСУ знищити ворожу логістику та штаби управління. 

Також у НАТО міркують над відправленням в Україну військових інструкторів, які можуть навчати військовослужбовців ЗСУ та допомагати їм з ремонтом техніки. Однак не поспішають виконувати свій намір.

Додамо, прем'єрка Естонії Кая Каллас упевнена, що країнам-членам НАТО не варто боятися можливого відправлення військових до України. Вона переконана, що це не втягне Альянс у війну з Росією.

Польща
НАТО
Україна
військові
війна в Україні
війна
Радослав Сікорський

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

20 травня 2024

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ