Введення західних військ в Україну — Радослав Сікорський висловився щодо Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна не повинна виключати ймовірність введення військ на територію України. За його словами, потрібно зробити так, щоб російський диктатор Володимир Путін лише здогадувався про їх наміри.

Про це повідомляє Reuters у вівторок, 28 травня.

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Сікорський про можливу відправку військ в Україну

Так, у відповідь на запитання, чи готова Польща відправити свої війська в Україну, Сікорський зазначив, що не слід виключати таку можливість.

"Ми не повинні цього виключати. Ми повинні залишити Путіна здогадуватися про наші наміри", — наголосив Сікорський.

Однак очільник польського МЗС не уточнив роль військ у разі їх відправки в Україну.

Нагадаємо, екскомандувач силами США в Європі генерал Бен Ходжес заявив, що в Сполучених Штатах міркують над ініціативою Франції щодо відправки західних військ в Україну. Однак він наголосив, що перед цим кроком держави-партнери мають зрозуміти, навіщо вони це роблять, адже головна мета — допомогти ЗСУ знищити ворожу логістику та штаби управління.

Також у НАТО міркують над відправленням в Україну військових інструкторів, які можуть навчати військовослужбовців ЗСУ та допомагати їм з ремонтом техніки. Однак не поспішають виконувати свій намір.

Додамо, прем'єрка Естонії Кая Каллас упевнена, що країнам-членам НАТО не варто боятися можливого відправлення військових до України. Вона переконана, що це не втягне Альянс у війну з Росією.