Польша и Словакия создают новую коалицию в поддержку Украины: детали
Министры обороны Польши и Словакии обсудили создание новой коалиции в поддержку Украины. Целью этой коалиции является передача Украине боевых самолетов, в частности истребителей МиГ-29.
Об этом сообщает Польское радио.
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Новая коалиция
Польша вместе со Словакией создает новую коалицию в поддержку Украины.
Об этом шла речь на встрече вице-премьера польского правительства, министра обороны Польши Мариуша Блащака с министром обороны Словакии Ярославом Надем.
О каком оружии идет речь
Новая коалиция имеет целью организовать Украине поставки боевых самолетов.
Блащак заявил, что речь идет о передаче Вооруженным силам Украины бывших советских истребителей МиГ-29.
Словацкие СМИ, в свою очередь, писали о том, что правительство этой страны хочет передать силами обороны Украины 13 таких самолетов.
Напомним, в феврале исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что теоретически эта страна может предоставить Вооруженным силам Украины боевые самолеты.
"Я не буду отрицать, что в какой-то момент встанет вопрос передачи Украине истребителей", — признал тогда Лунд Поульсен.
Вместе с тем, он отметил, что это точно произойдет не завтра, а в более отдаленной перспективе.
Фото: Польское радио