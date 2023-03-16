Польша и Словакия создают новую коалицию в поддержку Украины: детали

Две страны Центральной Европы хотят передать Украине МиГ-29, заявил министр обороны Польши Блащак

Министры обороны Польши и Словакии обсудили создание новой коалиции в поддержку Украины. Целью этой коалиции является передача Украине боевых самолетов, в частности истребителей МиГ-29.

Об этом сообщает Польское радио.

Новая коалиция

Польша вместе со Словакией создает новую коалицию в поддержку Украины.

Об этом шла речь на встрече вице-премьера польского правительства, министра обороны Польши Мариуша Блащака с министром обороны Словакии Ярославом Надем.

О каком оружии идет речь

Новая коалиция имеет целью организовать Украине поставки боевых самолетов.

Блащак заявил, что речь идет о передаче Вооруженным силам Украины бывших советских истребителей МиГ-29.

Словацкие СМИ, в свою очередь, писали о том, что правительство этой страны хочет передать силами обороны Украины 13 таких самолетов.

Напомним, в феврале исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что теоретически эта страна может предоставить Вооруженным силам Украины боевые самолеты.

"Я не буду отрицать, что в какой-то момент встанет вопрос передачи Украине истребителей", — признал тогда Лунд Поульсен.

Вместе с тем, он отметил, что это точно произойдет не завтра, а в более отдаленной перспективе.

Фото: Польское радио