Польша анонсировала возобновление зерновых переговоров с Украиной

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус. Фото: Facebook-страница министерства сельского хозяйства Польши

Польша и Украина сегодня, 18 апреля, возобновят переговоры по украинскому зерну. Польша не прочь открыть границы для украинского зерна, но исключительно для транзита в другие страны Европы.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Возобновление переговоров

Сегодня, 18 апреля, Польша и Украина планируют возобновить переговоры по транзиту украинского зерна.

Польша пытается оградить своих фермеров от наплыва дешевого украинского зерна.

Комментарий польской стороны

"Мы общаемся с ЕС, а также с Украиной, чтобы найти решение. Мы не против, чтобы эти товары шли в Европу, но пусть они идут дальше в Европу", — подчеркнул министр сельского хозяйства Роберт Телус.

Он добавил, что эти переговоры сугубо технические, для поиска решения по транзиту украинского зерна.

Напомним, лидер партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что правительство приняло решение запретить импорт зерна и десятков других видов продовольствия в Польшу из Украины. По его словам, страна готова урегулировать вопросы зерна из Украины межгосударственным соглашением.