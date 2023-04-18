Польща анонсувала відновлення зернових переговорів з Україною

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус. Фото: Facebook-сторінка міністерства сільського господарства Польщі

Польща і Україна сьогодні, 18 квітня, відновлять переговори щодо українського зерна. Польща не проти відкрити кордони для українського збіжжя, але винятково для транзиту в інші країни Європи.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Сьогодні, 18 квітня, Польща і Україна планують відновити переговори щодо транзиту українського зерна.

Польща намагається захистити своїх фермерів від напливу дешевого українського збіжжя.

Коментар польської сторони

"Ми спілкуємося із ЄС, а також з Україною, щоб знайти рішення. Ми не проти, щоб ці товари йшли в Європу, але нехай вони ідуть далі в Європу", — наголосив міністр сільського господарства Роберт Телус.

Він додав, що ці переговори є суто технічними, для пошуку рішення щодо транзиту українського зерна.

Нагадаємо, лідер партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що уряд ухвалив рішення заборонити імпорт зерна та десятків інших видів продовольства до Польщі з України. За його словами, країна готова врегулювати питання зерна з України міждержавною угодою.