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Польща анонсувала відновлення зернових переговорів з Україною

18 квітня 2023 10:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Польща анонсувала відновлення зернових переговорів з Україною
Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус. Фото: Facebook-сторінка міністерства сільського господарства Польщі
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Польща і Україна сьогодні, 18 квітня, відновлять переговори щодо українського зерна. Польща не проти відкрити кордони для українського збіжжя, але винятково для транзиту в інші країни Європи.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Відновлення переговорів

Сьогодні, 18 квітня, Польща і Україна планують відновити переговори щодо транзиту українського зерна.

Польща намагається захистити своїх фермерів від напливу дешевого українського збіжжя.

Коментар польської сторони

"Ми спілкуємося із ЄС, а також з Україною, щоб знайти рішення. Ми не проти, щоб ці товари йшли в Європу, але нехай вони ідуть далі в Європу", — наголосив міністр сільського господарства Роберт Телус.

Він додав, що ці переговори є суто технічними, для пошуку рішення щодо транзиту українського зерна.

Нагадаємо, лідер партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що уряд ухвалив рішення заборонити імпорт зерна та десятків інших видів продовольства до Польщі з України. За його словами, країна готова врегулювати питання зерна з України міждержавною угодою.

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