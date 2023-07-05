Половина РФ підтримала бунт Пригожина, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, за даними розвідки, половина населення Росії висловила підтримку керівнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. При цьому він уточнив, що Пригожин та Путін отримали рівну підтримку від населення.

Про це український лідер повідомив в інтерв'ю CNN.

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Підтримка Пригожина

Зеленський зазначив, що деякі регіони Росії були збентежені, не визначившись із вибором між двома лідерами.

"Ми всі спостерігаємо цю ситуацію, яка говорить про глибокі сумніви, які має половина жителів Росії", — підкреслив Зеленський.

Згідно з повідомленням CNN, у Росії зберігається високий рівень громадської підтримки воєнних дій. Проте спалах протесту, викликаний Пригожиним, привніс певну невпевненість у громадську думку. Наприклад, відеозаписи з Ростова в день протесту показують, як жителі міста вітають Пригожина, тиснучи йому руку під час його проїзду містом.

Нагадаємо, бунт Євгенія Пригожина та його найманців із ПВК "Вагнер" вплинув на ставлення росіян до вищого військово-політичного керівництва РФ. Зокрема у суспільстві зріс рівень недовіри.

Також ми писали, що президент Росії Володимир Путін докладає зусиль, щоб подібного до повстання "вагнерівців" на чолі з Пригожиним бунту не сталося. Таким чином, глава Кремля надає силовикам гроші та повноваження, проте цим він, навпаки, створює ризики для нових повстань.