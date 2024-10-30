Путина свергнут его собственные олигархи

Президент России Владимир Путин. Фото: Maxim Shipenkov/REUTERS

Мария Кагал Редактор международного отдела

Президент России Владимир Путин рано или поздно будет свергнут. Это произойдет, когда олигархи окончательно поймут, что это в их интересах.

Такое предположение озвучил политический советник и комментатор Джейсон Джей Смарт в интервью для Новини.LIVE.

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"Путину уже 72 года. В какой-то момент он умрет. И одна вещь, которая позволила Путину оставаться у власти все эти годы, — это то, что он смог успешно уравновесить олигархов в России и разные группировки внутри РФ", — отметил Смарт.

По словам эксперта, Путин является ключевой фигурой во избежании конфликтов и предотвращении боевых действий на территории РФ. Но следует понимать, что после Путина этой ключевой фигуры больше не будет. А учитывая возраст, это может произойти в любой момент.

"Поэтому стратегически самая мудрая вещь, которую вы можете сделать, — это не просто оставить все на волю судьбы, а скорее сдвинуть дело, пересидеть и убедиться, что Путина устранят, а ваша фракция станет новым руководством страны", — отметил политтехнолог.

Он также добавил, что есть признаки того, что борьба за власть уже началась, или руководство России готовится к такому сценарию.

Напомним, Путин завышает потери сил обороны Украины во время наступательной операции в Курской области, чтобы оправдать неспособность собственной армии вытеснить ВСУ из своего региона.

Также отметим, что Путин стремится вытеснить Украину с рынка зерна, чтобы пополнить российский бюджет.