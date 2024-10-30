Путіна скинуть його власні олігархи

Президент Росії Володимир Путін. Фото: Maxim Shipenkov/REUTERS

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Президент Росії Володимир Путін рано чи пізно буде повалений. Це станеться, коли олігархи остаточно зрозуміють, що це в їхніх власних інтересах.

Таке припущення озвучив політичний радник та коментатор, Джейсон Джей Смарт, в інтерв’ю для Новини.LIVE.

Читайте також:

Путіна скинуть олігархи

"Путіну вже 72 роки. В якийсь момент він помре. І одна річ, яка дозволила Путіну залишатися при владі всі ці роки, — це те, що він зміг успішно врівноважити олігархів у Росії та різні угруповання всередині РФ", — зазначив Смарт.

За словами експерта, Путін є ключовою фігурою в уникненні конфліктів та запобіганні бойових дій на території РФ. Але варто розуміти, що після Путіна цієї ключової фігури більше не буде. А зважаючи на вік, це може статись у будь-який момент.

"Тому стратегічно наймудріша річ, яку ви можете зробити, — це не просто залишити все на волю долі, а скоріше зрушити справу, пересидіти і переконатися, що Путіна усунуть, а ваша фракція стане новим керівництвом країни", — зазначив політтехнолог.

Він також додав, що є ознаки того, що боротьба за владу вже почалася, або ж керівництво Росії готується до такого сценарію.

Нагадаємо, Путін завищує втрати Сил оборони України під час наступальної операції у Курській області, щоб виправдати неспроможність власної армії витіснити ЗСУ зі свого регіону.

Також зазначимо, що Путін прагне витіснити Україну з ринку зерна, щоб поповнити російський бюджет.