Политолог назвал причины забастовки польских перевозчиков на границе

Протесты на границе с Польшей. Фото: Полиция Польши

Политолог Олег Саакян заявил, что протесты польских перевозчиков на границе с Украиной связаны с избирательной кампанией в Польше. По его словам, за блокировкой границы стоит именно партия "Конфедерация свободы и независимости".

Об этом он сказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

Читайте также:

Влияние политической силы в Польше

Саакян отметил, что эта партия является праворадикальной политсилой, которая получила на выборах меньший процент, чем рассчитывала.

В свою очередь PIS ("Право и справедливость") также не удалось сформировать с ними коалицию.

"То, что ожидает от них их избиратель, они дать не могут, а в следующем году у них местные выборы, которые играют в Польше очень важную роль. Поэтому Конфедерация сейчас пытается показать избирателям свою силу и влиятельность, поэтому эта акция на границах и происходит", — объяснил эксперт.

Какая сейчас ситуация на границе

Около 20 водителей, оказавшихся в блокаде на границе между Польшей и Украиной из-за забастовки польских грузоперевозчиков, изъявили желание быть эвакуированными. При этом власти Украины недавно предложили помощь в возвращении этих водителей в Украину.

Также заместитель председателя Мининфраструктуры Сергей Деркач заявил, что у польского правительства нет возможности самостоятельно влиять на договоренности между Украиной и ЕС относительно либерализации транспортировки грузов. Это стало одним из ключевых пунктов в протестах, но Украина не может выполнить это требование.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на границе и отметил, что сложности с прохождением пунктов пропуска возникли из-за политических шагов соседей. Надо немного подождать, и ситуация стабилизируется.