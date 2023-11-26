Політолог назвав причини страйку польських перевізників на кордоні

Протести на кордоні з Польщею. Фото: Поліція Польщі

Політолог Олег Саакян заявив, що протести польських перевізників на кордоні з Україною пов'язані з виборчою кампанією у Польщі. За його словами, за блокуванням кордону стоїть саме партія "Конфедерація свободи і незалежності".

Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Саакян зауважив, що ця партія є праворадикальною політсилою, яка взяла на виборах менший відсоток, ніж розраховувала.

Своєю чергою PIS ("Право і справедливість") також не вдалося сформувати з ними коаліцію.

"Те, що очікує від них їх виборець, вони дати не можуть, а в наступному році у них місцеві вибори, які відіграють у Польщі дуже важливу роль. Тому "Конфедерація" зараз намагається показати виборцям свою силу та впливовість, тому ця акція на кордонах і відбувається", — пояснив експерт.

Яка зараз ситуація на кордоні

Приблизно 20 водіїв, які опинились у блокаді на кордоні між Польщею та Україною через страйк польських вантажоперевізників, виявили бажання бути евакуйованими. При цьому влада України нещодавно запропонувала допомогу у поверненні цих водіїв до України.

Також заступник голови Мінінфраструктури Сергій Деркач заявив, що польський уряд не має можливості самостійно впливати на домовленості між Україною та ЄС щодо лібералізації транспортування вантажів. Це стало одним із ключових пунктів у протестах, але Україна не може виконати цю вимогу.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на кордоні та зазначив, що складнощі з проходженням пунктів пропуску виникли через політичні кроки сусідів. Потрібно трохи зачекати, і ситуація стабілізується.