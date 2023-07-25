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Политолог Ермолаев расскажет о скандале с Аристовым и "вагнеровцев" в Беларуси: эфир Новини.LIVE

25 июля 2023 20:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Политолог Ермолаев расскажет о скандале с Аристовым и "вагнеровцев" в Беларуси: эфир Новини.LIVE
Политолог Андрей Ермолаев и премьер-министр Денис Шмигаль. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Политолог Андрей Ермолаев стал гостем студии Вечір.LIVE. Он расскажет о скандале со "Слугой Народа" Юрием Аристовым и проблемах с мобилизацией украинского общества.

Посмотреть прямой эфир, который начнется в 20:45, можно на YouTube канале Новини.LIVE.

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Ермолаев также поговорит о восстановлении ядерного потенциала Украины, отрядах бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларуси и прочее.

Напомним, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов был замечен в середине июля в пятизвездочном отеле. Речь идет о Waldorf Astoria Maldives, расположенном на Мальдивах.

Также мы писали, что военная разведка Украины внимательно следит за деятельностью наемников российской террористической группировки ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Сейчас прямой угрозы нападения на Украину нет.

Добавим, мероприятия по прибытию бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь проходят для психологического давления на население Украины. Оккупанты хотят запугать людей.

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