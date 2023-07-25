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Політолог Єрмолаєв розповість про скандал з Арістовим та "вагнерівців" у Білорусі: ефір Новини.LIVE

25 липня 2023 20:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Політолог Єрмолаєв розповість про скандал з Арістовим та "вагнерівців" у Білорусі: ефір Новини.LIVE
Політолог Андрій Єрмолаєв та прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Політолог Андрій Єрмолаєв став гостем студії Вечір.LIVE. Він розповість про скандал зі "Слугою Народу"  Юрієм Арістовим та проблеми з мобілізацією українського суспільства.

Переглянути прямий ефір, який розпочнеться о 20:45, можна на YouTube каналі Новини.LIVE.

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Єрмолаєв також поговорить про відновлення ядерного потенціалу України, загони бійців ПВК "Вагнер" у Білорусі та інше.

Нагадаємо, заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп від "Слуги народу" Юрій Арістов був помічений в середині липня у п'ятизірковому готелі. Йдеться про Waldorf Astoria Maldives, який розташований на Мальдівах.

Також ми писали, що воєнна розвідка України уважно стежить за діяльністю найманців російського терористичного угруповання ПВК "Вагнер" у Білорусі. Наразі прямої загрози нападу на Україну немає. 

Додамо, заходи щодо прибуття бійців ПВК "Вагнер" до Білорусі відбуваються для психологічного тиску на населення України. Окупанти хочуть залякати людей.

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